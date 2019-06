Heb je vaak last van je schouders of nek? Probeer pilates! De meer dan honderd jaar oude workout – en favoriet van de sterren – is bezig aan een revival.

Tekst: Jessica van Zanten | Beeld: iStock

Er was eens…

…een ziek en zwak Duits jongentje, Joseph Pilates, dat met veel sporten zijn lichaam en geest weet te transformeren tot gezond en fit. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zit hij in een kamp in Engeland waar hij een methode ontwikkelt om zijn medegevangenen sterker te maken. Hij bindt veren en handvatten aan ziekenhuisbedden zodat ook de aan bed gekluisterden de oefeningen kunnen doen. Het is een succes. Hij noemt zijn methode Contrology, waarmee hij doelt op de kracht van de geest om het lichaam te beheersen (te controleren).

Als hij later naar Amerika emigreert en zijn methode verder ontwikkelt, gaan zijn fans het pilates noemen. Pilates is een serie aan gecontroleerde bewegingen waarmee je de diepere spieren traint en vooral je core (buik en rugspieren) versterkt. En in een tijd waarin zitten ook wel het nieuwe roken wordt genoemd, is dat hard nodig. Het is dus niet zo gek dat pilates aan een revival bezig is. Je kunt deze workout op de mat of met een door Pilates ontworpen reformer-apparaat (een soort fitnessapparaat) uitvoeren.

Wat doe het met je?

Eerlijk is eerlijk: als je calorieën wilt verbranden, is pilates niet direct je sport. Je verbrandt er gemiddeld zo’n 350 calorieën per uur mee en dat is niet veel. Het is een goede training om te combineren met een aerobe sport, zoals zwemmen of hardlopen. Wat pilates wel doet? Het verbetert je houding en versterkt je core, waardoor je rug- en buikspieren krachtiger worden. Het helpt tegen (lage) rugpijn en je spieren worden soepeler en langer. Niet voor niets zijn balletdansers fan. Reken bij de eerste lessen op forse spierpijn, want je gebruikt spieren waarvan je niet wist dat je ze had!

