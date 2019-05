VIVA-Fit: Rustig baantjes trekken is een top full body work-out

Zwemmen is een full body work-out terwijl het je gewrichten bijna niet belast. En dan word je er ook nog zen van. Dus hup, badpak aan en dat water in.

Waterratjes united

Misschien dat je sinds het behalen van je A- en B-diploma niet verder komt dan poedelen aan het zwembad tijdens je vakantie, maar je kunt veel meer uit die good old work-out halen. Het grootste voordeel van zwemmen is dat je in het water bijna gewichtloos bent (iemand van tachtig kilo weegt bijvoorbeeld acht kilo) en daardoor je gewrichten minimaal belast, maar wel ál je spieren traint.

‘Zwemmen is een duursport waarbij je longinhoud en dus conditie met sprongen vooruitgaat’

Blessures komen zelden voor en het is daarom een ideale sport voor mensen met overgewicht of gewrichtsklachten. Baantjes trekken is al een prima work-out an sich (zorg er wel voor dat je niet in de bejaardenbaan zit, want anders moet je mee in de slakkengang). Meer uitdaging nodig? Doe een borstcrawlcursus, vaak toch wel het ondergeschoven kindje tijdens de zwemlessen uit onze kindertijd. Daarnaast wordt het steeds populairder om in open water te zwemmen en te trainen voor triatlons.

Wat doet het met je?

Met zwemmen train je al je spieren. Ook is het, net als hardlopen en fietsen, een duursport waarbij je longinhoud en dus conditie met sprongen vooruitgaat. Heb je spierpijn van een andere work-out, zoals krachttraining? Ga baantjes trekken. Zwemmen stimuleert de aanmaak van testosteron, wat spierherstel bevordert. Wat je verbrandt hangt af van hoe intensief je zwemt. Met rustig baantjes trekken verbrand je al zo’n vijfhonderd calorieën per uur.

Ligt het tempo hoger, dan is dat circa zevenhonderd calorieën. En raak je van de meeste sporten vermoeid, van zwemmen kikker je juist op. Heerlijk dus om ’s morgens mee wakker te worden en daarna fit op het werk te verschijnen. Daarnaast is zwemmen ook nog eens super mindful. Uit onderzoek blijkt dat water ontspannend werkt en dat de herhalende beweging van zwemmen een soort bewegende meditatie is. Bovendien: onder water is het heerlijk stil!

