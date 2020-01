VIVA-fit: Hop on board!

Hou je van stoer en cool op de pistes, dan is snowboarden jouw sport.Hou je van stoer en cool op de pistes, dan is snowboarden jouw sport.

1. Van snurfing naar snowboarding

Snurfing? Ja, zo werd snowboarden in den beginne genoemd. De Amerikaanse ingenieur Sherman Poppen bedacht in 1965 de ‘snurfer’ – een combinatie van snow en surfer – als cadeau voor zijn dochters. Hij bond twee ski’s aan elkaar en bracht voor de controle aan een kant één touw aan. De snurfer werd zo populair bij de vrienden van zijn dochters dat hij ‘m in productie bracht. Skateboarders en surfers waren blij dat ze nu ook een speeltje voor in de sneeuw hadden. Het board veranderde in de loop der jaren naar één houten plank en in 1977 maakte Jake Burton Carpenter indruk op een snurferwedstrijd: hij had bindings gemaakt zodat z’n voeten stevig op het board stonden. Hij en vele anderen ontwikkelden de snurfer tot de huidige snowboard. In de jaren tachtig en negentig werd snowboarden wereldwijd steeds populairder en 1998 werd het in Japan een officiële Olympische wintersport.

2. Bekend maakt bemind

Hoewel je op de pistes goed bent ingepakt, kun je toch zomaar een celeb spotten in de skilift. Orlando Bloom is een groot snowboardfan en was afgelopen jaar met verloofde Katy Perry en zoon Flynn op de pistes te vinden. De Australische Hemsworth-broertjes Liam en Chris houden hun body niet alleen strak door te surfen, maar ook door samen te snowboarden. Justin Bieber kreeg snowboarden als Canadees met de paplepel ingegoten, met privégondel en al. Ook Kylie en Kendall Jenner verkiezen snowboarden boven skiën. Onlangs kreeg zelfs het éénjarige dochtertje van Kylie, Stormi, haar eerste snowboardlessen. Ze ging als een ware diva bijzonder cool de piste af. En het Elvis-snowboardpak van Kylie: dat willen we!

Beeld: Kylie en Stormi Insta, Stormi insta, Justin Bieber insta, Katie Perry en orlando bloom insta, Orlando Bloom insta

3. Wat doet het met me?

Net als bij skiën, is het om blessures te voorkomen aan te raden om je lichamelijk voor te bereiden op je snowboardtrip. Neem bijvoorbeeld de trap in plaats van de lift, ga ten minste drie keer per week naar de sportschool en doe squattraining om je bovenbenen te versterken. Snowboarden is een full-body work-out, waarbij je vooral je beenspieren en core traint. Ook de kleine spiertjes in je enkels en voeten waarmee je stuurt en balans houdt, krijgen een flinke work-out. Je traint je balans, flexibiliteit en natuurlijk je uithoudingsvermogen. Iemand van zestig kilo verbrandt rond de 450 calorieën per uur, iemand van zeventig kilo rond de 550. En van lekker buiten spelen in de sneeuw (en misschien wel zon!), maak je een dosis happy hormonen aan van jewelste.

4. Duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan

Snowboarden of skiën? Snowboarden is het in het begin moeilijker te leren dan skiën, maar daarna pik je de techniek makkelijker op. Bovendien kun je het zonder stokken en op veel comfortabele boots vaak langer volhouden dan skiën. Voor het eerst snowboarden? Reken op veel valpartijen. Een ‘bumppant’ onder je snowboardbroek is daarom wel aan te raden. Je kunt alvast wat lessen nemen in een indoor skihal in Nederland, waar je ook materiaal kunt huren. De langste piste is snowworld.com in Landgraaf met 387 meter. Een overzicht van alle banen vind je op anwb.nl/vakantie/wintersport/skibanen-in-nederland.

