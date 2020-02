VIVA-Fit: Doe maar dik!

Voor wie in de winter graag blijft outdoor sporten, is de fatbike een welkome uitvinding. Met de dikke wielen van deze fiets ‘zweef’ je over onder andere sneeuw en strand.

Een fatbike? Vertel me meer!

De fatbike lijkt op een mountainbike, maar heeft extra brede wielen. Samen met een lage bandspanning zorgt dat ervoor dat je over sneeuw, strand, modder, kiezelstenen en kleine boomstronken ‘zweeft’ alsof het niets is. De laatste jaren zie je steeds meer fatbikers door de bossen crossen en ook op steeds meer wintersportplekken kun je een fatbike huren als je (een dag) niet wilt skiën of snowboarden.

Waar komt deze dikke fiets vandaan?

Begin jaren 80 waren mountainbikes niet aan te slepen, de sportieve fiets waarmee je op zo’n beetje alle terreinen kon fietsen. Maar in sneeuw en op zacht zand zakte je weg en daarom begonnen op verschillende plekken ter wereld mannen te experimenteren met de bandmaat van de mountainbike. Zo reed de Franse fietser Jean Naud in 1986 een tocht door de Sahara op een fiets met ‘dikke banden’. En in Alaska werd er geëxperimenteerd met dikke banden op fietsen om door de sneeuw te kunnen ploegen. De fatbike – zoals ie in 2001 werd getrademarkt – werd verder doorontwikkeld en wint de laatste jaren aan populariteit bij het ‘gewone publiek’.

Wat doet het met je?

Omdat je met een fatbike niet op een stabiele ondergrond fietst, zijn je (schuine) buikspieren en onderrug altijd hard aan het werk om je in balans te houden. Bergje op betekent dat je voorover moet hangen en alle core- en beenspieren werken als een malle. Het is dus een behoorlijk pittige workout, waarbij je in een uur gemiddeld 1000 calorieën kunt verbranden (afhankelijk van je gewicht en lengte). Nog een voordeel: met de fatbike kun je overal en op welke ondergrond dan ook buitenspelen. En dat buiten zijn in de natuur maakt dat je een shot vitamine D krijgt, waardoor je over het algemeen happier bent. Ook blijkt uit onderzoek van het Journal of personality and social psychology dat in de natuur actief zijn ervoor zorgt dat we minder aan onze problemen denken en ze minder groot maken.

Ja, ik wil!

Wil je zelf een keer crossen met zo’n stoere bike? Voordat je er een aanschaft, kun je kijken of het echt wat voor je is door er een te huren of aan een clinic mee te doen. Dat is door heel Nederland mogelijk en vooral leuk bij zee, in de duinen of in natuurgebieden. Bij bruutbikes.nl in Wijk aan Zee bijvoorbeeld, daar kun je voor € 27,50 een dag een fatbike uitproberen of voor € 48,50 een clinic volgen. Bij veluweactief.nl/verhuur/fatbike cross je voor € 21 een dag over de Veluwe. Lolabikesandcoffee.nl in Den Haag organiseert elke zondagochtend een fatbike experience waarbij je vanaf het Noordeinde naar de duinen en het strand trekt (€ 35 inclusief gids, koffie en cake).

Tekst Jessica van Zanten | foto shutterstock

Deze VIVA-fit komt uit VIVA-07-2020. Dit nummer ligt t/m 18 februari in de winkel of bestel je online via onderstaande link.