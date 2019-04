VIVA-fit: Spring de zomer in

Trampolinespringen alleen voor kinderen? Nope. Maar met Jumping Fitness kun je wel je inner child releasen door te dansen en springen op de trampoline. Heb je meteen een vette work-out te pakken.

Jump for joy

Het is een van de grootste work-outtrends van dit jaar: Jumping Fitness, ofwel trampoline fitness. Dat betekent: dansen, springen en bewegen op een kleine ronde trampoline in de sportschool, op opzwepende muziek. Het grote voordeel van deze training is dat ie geschikt is voor elke leeftijd, elk gewicht en elk conditieniveau. Het is een pittige HIIT-work-out, die lief is voor je gewrichten, omdat je niet op een harde ondergrond traint. Vind je het springen op een kleine trampoline spannend omdat je coördinatiegevoel niet optimaal is: ook indoor trampolineparken, waar de trampolines veel groter zijn, geven deze trainingen.

NASA wist het al

Het vangnet voor acrobaten in het circus was de inspiratie voor de Amerikaanse turners George Nissen en Larry Griswold om in 1936 een trampoline te bouwen zoals we die nu kennen. Zij gebruikten ’m in eerste instantie om te trainen. Maar omdat het ding zo populair werd, brachten ze ’m op de markt. Trampoline fitness mag dan nu pas doorbreken, in 1980 deed NASA al een onderzoek naar de effecten van trampolinespringen op het lichaam.

Conclusie: het is veel effectiever dan een rondje joggen en het belast het lichaam minder. Met hardlopen op een loopband staat er namelijk twee keer zo veel druk op spieren, gewrichten en pezen. Toch duurde het nog wel even voordat trampolinespringen daadwerkelijk een work-out werd. Maar nu celebrity trainers als Simone De La Rue sterren als Chrissy Teigen, Jennifer Garner, Taylor Swift en Sandra Bullock laten bouncen, is trampolinespringen definitief geen kinderspel meer.

Wat doet het met je?

Wil je een boel van je – luie – spieren aan het werk zetten? Met Jumping Fitness gebruik je ruim vierhonderd spieren; dat is meer dan bij welke andere duursport ook. Je traint je buik, benen en billen. En doordat je niet op een harde ondergrond neerploft, versterk je ook je onderrug. Heel leuk weetje: je verbranding gaat als een malle omhoog door al dat bouncen. Tien minuten jumpen staat gelijk aan een halfuurtje hardlopen! En met een halfuur springen verbrand je zo’n 500 calorieën. Je verbetert je balans en je stresslevel daalt, omdat je gewoon heel vrolijk wordt van deze les.

Waar en wat kost het?

Meer dan vijftig sportscholen hebben Jumping Fitness op hun rooster staan. Kijk op jumping.fitness/nl voor een sportschool in de buurt. Ook leuk: indoor trampolineparken waarbij je op aaneengeschakelde trampolines springt en trampolines soms ook aan de wand zijn bevestigd. Deze trampolines zijn groter dan in de sportschool waardoor je meer ruimte hebt voor je moves. Bounz vind je in onder andere Amsterdam, Apeldoorn en Enschede. Hier kun je naast vrij springen ook bootcamp- en fitnesslessen volgen op de trampoline. Bij Jump Square staat Jump Fit op het rooster. En bij Jump XL in Groningen, Geleen en Den Haag geven ze ook Jumping Fitness. Een losse les kost tussen de € 7 en € 13, rittenkaarten zijn ook verkrijgbaar.

bounz.nl, jumpsquareamsterdam.nl, jump-xl.com

Dit artikel komt uit VIVA-2019-17. Deze editie ligt nu in de winkel of kun je hier online bestellen.