VIVA-fit: we springen een gat in de lucht

Nee, een bungee work-out heeft niets te maken met springen van grote hoogtes. Dit elastische koord hangt gewoon in de sportschool en zorgt ervoor dat je kunt trainen met de voetjes van de vloer, gelukkig maar.

Hoogvliegers

De bungee work-out komt, verrassend genoeg, overgevlogen uit Thailand. Denk je bij bungee meteen aan kliffen en een koord aan je enkels, wees dan gerust. Bij deze work-out hang je in een tuigje aan een elastiek zo’n twintig centimeter boven de grond en doe je acrobatische oefeningen waarmee je je hele lichaam traint. Het is een combinatie van cardio en een beetje krachttraining. Je staat op je handen (en blijft staan!), kickt een kungfu-trap waar Bruce Lee jaloers op zou zijn, doet push-ups met twee vingers in je neus en vliegt als Superwoman door de zaal. Onderwijl train je ook geheid je lachspieren, want deze work-out is Leuk met een hoofdletter L.

48 miljoen hits

In hun studio in Bangkok werkten voormalig dansers Joey Raywadee en Artino Sivavut een jaar lang aan het perfectioneren van de bungee work-out, waarmee ze dansen, fitness en acrobatiek samenbrengen. Als in 2017 hun Facebook-video binnen vijf dagen 48 miljoen keer wordt bekeken, weten ze: we hebben een hit. Sindsdien worden mensen wereldwijd opgeleid om deze les te kunnen geven en zijn work-outs met een ‘circus-invloed’, zoals een bungee, doeken en hoepels, dit jaar een trend. Groot fan van acrobatische kunsten tijdens haar concerten is Pink en ook Lady Gaga ging erin mee tijdens haar show.

Wat doet het met je?

Op video’s van bungee work-outs ziet het er allemaal zo soepel uit dat je misschien denkt: appeltje-eitje. Toch zul je even moeten wennen aan de gewichtloosheid van je lichaam. Durf je jezelf naar voren of naar achteren te laten vallen en te vliegen in de lucht?

Naast een full body work-out is het dus ook een mooi lesje uit je comfortzone stappen en durven loslaten. Iets wat in het dagelijks leven ook van pas kan komen. Terwijl je lekker danst, springt en vliegt, train je vooral je core, been en armspieren. Na een uur stap je bezweet en voldaan uit je tuigje. In het verleden een knie- of enkelblessure opgelopen? De bungee work-out heeft een lichte impact op je gewrichten en is daardoor ook geschikt voor jou. Kleine waarschuwing: sommige mensen voelen zich na de les een beetje misselijk, maar dat gaat na een paar keer trainen over. Je evenwichtsorgaan is dan gewend aan je nieuwe supergirl-krachten.

Waar en wat kost het?

In Nederland kun je op verschillende plekken een bungee work-out doen, soms ook onder namen als Bungee Fit of Bungee Super Fly. Zoals bij het Mirror Centre in Amsterdam, Body Skills in Beverwijk en Mars Betum Dans & Theaterschool in Zutphen. Een proefles kost tussen de € 12,50 en € 17,50. Voor daarna zijn er maandabonnementen of strippenkaarten verkrijgbaar.

mirrorcentre.nl, bodyskills.nl, marsbentum.nl, bungeesuperfly.com

