Haal ‘m snel in huis: het ‘VIVA Lenteboek’ is nú verkrijgbaar

Ben jij ook zo blij dat het lente is? Lekker met de zon op je gezicht buiten ontbijten in de tuin of op het balkon. Met je blote voeten door het gras dansen. De geur van bloemen in bloei. Wat is het ook een heerlijk seizoen! Om de lente te vieren, heeft VIVA weer lekker leesvoer voor je in petto. Ons Lenteboek ligt namelijk vanaf nu in de (digitale) schappen en geloof ons: deze wil je hebben.

VIVA Lenteboek ligt nú in de schappen

Iedere week ligt er natuurlijk een kersverse editie van VIVA voor je klaar, maar soms wil je gewoon meer. Omdat je het nieuwste nummer in één ruk uitgelezen hebt bijvoorbeeld, of omdat je nog lekker leesvoer zoekt om in het zonnetje te lezen. Goed nieuws, want vanaf nu is ons nieuwe Lenteboek verkrijgbaar en die bestaat uit maar liefst 148 pagina’s aan vermaak. Wij lichten vast een tipje van de sluier op.

Dubbel plezier

Normaal gesproken werkt de redactie van VIVA, net als die van Flair, natuurlijk aan ons eigen, heerlijke, wekelijkse magazine, maar af en toe slaan we de handen maar wat graag ineen. Met twee teams bezorgen we jou immers dubbel zoveel leesplezier, vermaak en #genietings. Iets waar je tijdens lockdown nummer zoveel meer dan blij van wordt.

Genieten met een hoofdletter G…

Het VIVA & Flair Lenteboek staat bomvol mooie, heftige en smeuïge real life-verhalen. Sla zeker het verhaal van Petra niet over, die een relatie heeft met de ex van haar beste vriendin. Daarnaast gaan we in onze extra dikke special op citytrip door eigen land en checken we de hotspots in Zwolle, Leiden en Maastricht. We nemen liefde na de lockdown onder de loep. Want is daten eigenlijk veranderd door de pandemie? Je leest er alles over. Én we hebben het over liegen voor de liefde. Dolverliefde vrouwen die voor tienduizenden euro’s het schip in gingen omdat ze werden opgelicht door die zogenaamde leuke vent. Maar ook Jayda die naar bed ging met haar dertien jaar jongere collega. Als je garderobe aan een update toe is, biedt het VIVA Lenteboek je ook een flinke dosis inspiratie – voor als je gaat winkelen op afspraak óf om te shoppen vanuit je luie stoel. Ook top: het het lekker-lang-lezenverhaal om volledig in te verdwijnen.

…én nagenieten

We hópen natuurlijk dat je lang geniet van deze speciale uitgave, maar ondanks die 148 goedgevulde pagina’s vrezen we dat je ‘m in no time verslonden hebt. Gelukkig zijn we de beroerdsten niet: in het VIVA Lenteboek vind je tevens heel wat puzzels én heerlijke recepten waarmee je los kunt in de keuken de komende weken. Ook fijn: de leukste serie- en boekentips zorgen voor nóg meer vermaak voor als je deze special achter de kiezen hebt. Enjoy!

VIVA’s kakelverse Lenteboek ligt vanaf dinsdag 23 maart 2021 in de (digitale) schappen. Bestellen kan via deze link. Voor slechts 4,99 euro ploft-ie bij je op de mat.

