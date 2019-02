De Nederlandse vrouw staat bekend om haar praktische inborst, en dat geldt ook voor haar kledingkeuze. Als het maar lekker zit en je er goed mee kunt fietsen. Dat het er dan ook nog leuk uitziet, is mooi meegenomen. Maar klopt dat beeld van de Nederlandse vrouw wel? VIVA sloeg opnieuw de handen ineen met Sloggi en deed onderzoek naar de vraag: wat draagt jouw poes?

Versleten ondergoed

Uit het onderzoek dat Motivaction* deed onder vrouwen tussen de 20 en 45 jaar, kwam een vergelijkbaar beeld naar voren. Maar liefst 90% geeft aan dat ondergoed vooral lekker moet zitten. Katoen is de favoriete stof (66%), het moet makkelijk te wassen zijn (83%) en mooi blijven in de was (72%). Verder is de good old slip favoriet (33%), draagt de meerderheid (53%) weleens versleten ondergoed, en of de slip en beha een setje vormen: daar maalt 53% niet om.

Toch ook sexy

Maar dat is niet het hele verhaal. Uit de enquête komt ook een ander beeld naar voren. Het is een voorzichtig beeld, maar toch. Een kwart van de ondervraagde vrouwen draagt weleens ondergoed dat ze mooi vindt, maar dat niet lekker zit. 88% geeft aan dat ze het belangrijk vindt om zich goed te voelen in ondergoed.

Tijdens het uitgaan draagt 36% een string, 27% draagt overdag een string. 38% van de vrouwen geeft aan dat haar partner haar het liefst ziet in een sexy lingeriesetje, en 50% draagt weleens sexy ondergoed voor speciale gelegenheden.

Het onderzoek

En er zijn nog tal meer van dit soort feitjes. Hoeveel vrouwen dragen ondergoed met dierenprint? Hoeveel vrouwen trekken hun bh direct na thuiskomst uit? En kopen vrouwen hun ondergoed liever online of in de winkel? De volledige uitkomst van het onderzoek kun je vinden in VIVA 9. Verder wordt antwoord gegeven op vragen als ‘op hoeveel graden moet je onderbroeken wassen?’, ‘kan verkeerd ondergoed je gezondheid beïnvloeden?’ en ‘wat is beter voor je vagina: katoen of synthetisch ondergoed?’

