Helaas heb ik geen leuk nieuws, want VIVA stopt. Eind juli valt de laatste VIVA op de mat en worden ook VIVA MAMA, VIVA.nl en VIVA Forum stopgezet.

VIVA is al bijna 50 jaar hét tijdschrift voor jonge vrouwen. Het magazine dat taboes bespreekbaar maakt, glazen plafonds wil doorbreken, inspirerende interviews brengt en bekend is van de rubriek Anybody waarin vrouwen zich letterlijk bloot geven. Maar helaas zagen we de laatste jaren een sterke daling in het aantal abonnementen op VIVA en is het stopzetten van dit fantastische magazine dan ook onvermijdelijk.

Trots

Iedereen kent VIVA, van de bewuste jonge vrouw tot aan de bakker om hoek én het Binnenhof. Na jaren vol relevante, vernieuwende, taboedoorbrekende verhalen heeft VIVA echt bijgedragen aan de ontwikkeling van de jonge Nederlandse vrouw. Daar ben ik enorm trots op en ik kijk terug op een prachtige periode.

Tot eind juli kun je nog blijven genieten van VIVA, VIVA.nl en het VIVA forum. Ik wil je bedanken voor het lezen van VIVA. We hebben VIVA met heel veel liefde voor je gemaakt.

Veel liefs,

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Belangrijke informatie omtrent stoppen VIVA en VIVA MAMA

Wanneer verschijnt de laatste editie van VIVA?

Het laatste nummer van VIVA verschijnt op 20 juli 2021 (editie 29).

Wanneer verschijnt de laatste editie van VIVA MAMA?

Het laatste nummer van VIVA MAMA verschijnt op 27 juli 2021 (editie 5).

Wat gebeurt er met mijn abonnement?

Je abonnement wordt automatisch opgezegd en het te veel betaalde abonnementsgeld teruggestort op je rekening. Heb je nog vragen over je abonnement? Neem dan contact op met onze klantenservice via 088-5500250 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur) of kijk op dpgmediamagazines.nl/klantenservice.

Wat gebeurt er met VIVA.nl?

VIVA.nl stopt ook eind juli. Tot die tijd kun je daar nog steeds de leukste VIVA verhalen lezen: Van de laatste nieuwtjes tot de columns van Kiki.

Wat gebeurt er met het VIVA Forum?

Tot en met 2 augustus kun je nog gebruikmaken van het VIVA forum zoals je gewend bent. Daarna zal het forum worden stopgezet en niet meer bereikbaar zijn.

Wat gebeurt er met mijn VIVA Forum account?

Nadat het VIVA Forum is opgeheven zullen alle accounts, accountgegevens, topics, reacties en back-ups daarvan uiterlijk voor 1 januari 2022 worden verwijderd. Wil je berichten bewaren, kun je deze kopiëren vanaf het forum.

Hoe neem ik contact op met de klantenservice?

Neem dan contact op met onze klantenservice via 088-5500250 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur) of kijk op dpgmediamagazines.nl/klantenservice.