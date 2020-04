SEO-specialist Marieke van de Rakt (39) pleit voor meer vrouwen aan de top. Haar succesverhaal leverde haar een finaleplaats op in de VIVA400.

‘Ik vond het superleuk om genomineerd te zijn, al had ik het niet verwacht. Ons bedrijf, Yoast, is niet zo bekend in Nederland. We zitten meer in de WordPress-wereld, een community waarin we met Yoast als WordPress-plugin inmiddels tien jaar actief zijn. Mooi dat ik nu ook onderdeel ben van de VIVA400-community. Helemaal omdat ik voorvechter ben van meer vrouwen aan de top en ik dit als een mooi initiatief zie om deze vrouwen in de spotlights te krijgen.’

Hoe het begon…

‘Binnenkort vieren we ons tienjarig jubileum. In de tijd dat mijn man Joost consultancyklussen deed voor bedrijven als Disney, KLM en eBay, kwam hij op het idee voor Yoast: een gratis SEO-plugin voor WordPress. Deze software zorgt ervoor dat je website beter vindbaar is in zoekmachines. Al snel stond de teller op een miljoen gebruikers. Omdat het gratis is, verdienden we er alleen nog niets aan. Later hebben we ook een betaalde licentie opgericht, waarmee je voor 89 dollar per jaar van extra tools gebruik kunt maken. Snel hulp im schakelen bijvoorbeeld. Het mooie is dat onze gratis tool al compleet is, omdat we vinden dat iedereen de kans moet krijgen om goed vindbaar te zijn, niet alleen grote bedrijven. Vanaf de start kon ik het niet laten om me overal tegenaan te bemoeien en te helpen om van Yoast een bedrijf te maken. Met succes: inmiddels hebben we honderd mensen in Nederland in dienst en nog eens twintig over de rest van de wereld. Ik vind het leuk om me bezig te houden met de bedrijfsgroei, breng graag mensen bij elkaar die met plezier voor ons werken. Dat is aardig gelukt. We zijn zelfs weleens genomineerd voor Beste werkgever van het jaar. Ons geheim? Heel simpel: als je goed bent voor je medewerkers, dan zijn zij dat ook voor jou.’

Moeilijkste keuze

‘Switchen van criminoloog en leraar naar CEO van Yoast. Ik heb sociologie en communicatiewetenschappen gestudeerd en ben gepromoveerd tot criminoloog. Vervolgens wilde ik graag de wetenschap in. Die branche was alleen erg competitief en aangezien we al vrij jong kinderen kregen en ik niet meer fulltime wilde werken, viel dat af. Uiteindelijk ben ik op de universiteit en het hbo les gaan geven in sociologie en criminologie. Totdat het niet meer te combineren bleek met mijn gezin en het runnen van onze business.’

Corona-crisis

‘Online gaat alles nog gewoon door. Al zie ik wel een afname in sales, maar niet zo erg dat we ons daar zorgen over moeten maken. Er gaan nu wel meer mensen online, dus misschien kunnen we hier zelfs sterker uitkomen. Het is voor ons team wel wennen, want we hebben niet zo’n thuiswerkcultuur. We werken graag samen en lunchen en sporten ook op kantoor. Nu doen we onze sportmomentjes online en doen we wekelijks een pubquiz. De situatie is wel heftig, helemaal voor mijn collega’s met jonge kinderen. Die maken minder of andere uren en werken ineens meer ’s avonds. Ons motto: je doet wat je kunt en samen maken we er het beste van. Dat doen wij zelf ook met vier kinderen thuis. Gelukkig is de oudste veertien en wel gewend aan zijn online leven. De jongste van vijf heeft nog wel veel aandacht nodig. Mijn man en ik verdelen alles zo veel mogelijk onderling, net als anders.’

Werkweek

‘Ik werk veertig tot vijftig uur en ben op dinsdag- en vrijdagmiddag vrij om bij de kinderen te zijn. Mijn man op maandag en woensdag. Zo hoeven ze alleen op donderdag naar de BSO. Verder probeer ik tussen vijf en half acht niet te werken. Daarna zijn we vaak tot half tien nog bezig. Mijn werkdag bestaat uit veel vergaderen. Ik stuur een aantal teams aan, hou me bezig met HR, marketing en schrijf veel.’

Privé-werkbalans

‘Mijn man en ik doen veel samen. We werken samen en sporten op kantoor. Verder proberen we regelmatig uit eten te gaan. Dan praten we ook over werk, want dat is iets wat we allebei heel leuk vinden. Een enkele keer zeg ik weleens: nu even niet. Dan gaat het al snel over de kinderen. Die vind ik ook heel leuk. Met hen bezig zijn is voor mij dus ook ontspannen.’

Trots op…

‘Mijn kinderen. En dat het ons lukt om met vier kinderen en een bedrijf alles draaiende te houden en beide genoeg aandacht te geven. Mijn kinderen zijn altijd het belangrijkste, dus daar plan ik alles omheen.’

Belangrijk leermoment

‘Als een bedrijf groeit, kom je op een gegeven moment op een punt dat je dingen moet loslaten. Dat blijf ik moeilijk vinden. Eerst deed ik natuurlijk alles zelf. Maar met negentig mensen onder me kun je nooit iedereen direct leiding geven. Loslaten en vertrouwen hebben in je middenmanagement is onmisbaar.’

Rolmodel

‘Sheryl Sandberg, chief operating of cer bij Facebook. Zij is best bad ass. Zo deelt ze hoe je als vrouw zelf je positie kunt pakken. Ga niet in de slachtofferrol zitten, maar kijk wat je zelf kunt doen om die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aan te pakken. Aan de tips uit haar boek Lean in heb ik erg veel. Zo valt me op dat als mensen tijdens een meeting door elkaar beginnen te praten, het vaak de vrouwen zijn die eerder stil vallen. Helemaal nu we alleen via Zoom vergaderen. Daar spreken we elkaar in het bedrijf ook op aan. Ik heb ook een ‘empowerwomen project’ in ons bedrijf opgezet, waarvoor ik jaarlijks een aantal vrouwelijke medewerkers coach.’

Onderhandelen

‘Tijdens salarisonderhandelingen zal ik nooit iets voorstellen wat niet eerlijk is. Ik wil graag dat het klopt, ook op de lange termijn. Als iemand er nog op terugkomt met een tegenbod, vind ik dat juist stoer.’

Grote droom

Ik kan me voorstellen dat ik dit nog tien jaar blijf doen en dan een wat rustigere baan zoek. Lesgeven bijvoorbeeld. Iets goeds doen voor de maatschappij.’

