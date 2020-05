Als vicepresident van een communicatiebureau runt Vera Kops (38) twee kantoren en stuurt ze vijftig medewerkers aan. Ze zorgt ook dat ze genoeg tijd heeft voor haar gezin en zichzelf.

‘Ik wist dat een collega van plan was om mij te nomineren, zo leuk. Voor anderen ben ik blijkbaar een voorbeeld, omdat ik zo goed de balans tussen werk en privé kan bewaren. Terwijl dat voor mij heel normaal voelt. Ik doe er veel moeite voor en vind het ook leuk hier met andere vrouwen over te sparren. Ook tijdens de uitreiking van de VIVA400 waar ik veel inspirerende vrouwen heb ontmoet. De grote gemene deler is onze positieve instelling. Schouders eronder en alles eraan doen om je ambities waar te maken. Dat vind ik zo leuk aan deze lijst: we vieren vrouwelijk succes zonder te denken vanuit een achterstand. De spotlights staan juist op de mooie positie die we hebben.’

Hoe het begon…

‘Ik werk alweer veertien jaar bij Lewis Nederland. Ik begon uitvoerend als pr-consultant en heb zo het vak leren kennen. Tot acht jaar geleden had ik altijd op ons kantoor in Eindhoven gewerkt. Ik merkte dat grote A-merken voor soortgelijke bedrijven in Amsterdam kozen. Samen met een collega heb ik bij de CEO in Londen ons plan gepresenteerd voor een kantoor in de hoofdstad. Dit lukte en zo kreeg ik de kans om te ondernemen binnen ons bedrijf. Op het moment dat we de grote filmproducent 20th Century Fox binnenhaalden, wisten we: dit gaat ons lukken. Nu kent ons bedrijf twee kantoren, vijftig medewerkers en een lange lijst van mooie opdrachtgevers.’

Werkweek

‘Ik ben dagelijks bezig ervoor te zorgen dat we groeien. Niet alleen qua omzet, maar ook als het gaat om nieuwe diensten voor onze klanten. Zo zijn we begonnen als pr-bureau en bieden we inmiddels verschillende marketingdiensten aan waardoor we nog breder inzetbaar zijn. Groei en ontwikkeling van onze eigen mensen hoort ook zeker bij mijn takenpakket. Ik coach, train en stimuleer mijn mensen om er altijd het meeste uit te halen en te zorgen dat ze zichzelf blijven ontwikkelen. Met als allerbelangrijkste: plezier hebben in je werk.’

Privé-werkbalans

‘Normaal gesproken werk ik vier dagen en ben ik op vrijdag met de kinderen. Die dag ben ik wel bereikbaar. Al staat mijn laptop niet aan als het niet nodig is. Anders doe je alles net niet. Om die balans verder te bewaren, heb ik thuis een oppas en maak ik gebruik van de opvang. Mijn man runt zijn eigen supermarkt en is daardoor veel van huis. In het begin werden we vaak gewaarschuwd: twee kinderen en allebei zo’n drukke baan, dat is toch niet haalbaar? Ons motto: we weten het pas als we het hebben geprobeerd. Daarbij vind ik het belangrijk om genoeg tijd voor mezelf in te plannen. Zo ging ik voor de coronacrisis minimaal een keer in de week uiteten met vriendinnen of voor een borrel naar het café. Ik ga ook graag naar festivals, het liefst meerdaagse. Mijn grote passie is carnaval, dan ben ik echt even vijf dagen in mijn eigen wereld en geen moeder of manager. Hierdoor zijn we zelf happy en onze kinderen ook. Want zodra we thuis zijn, hebben ze onze onverdeelde aandacht en doen we samen leuke dingen.’

‘Een carrière en een fijn gezinsleven, ik zorg dat het kan’

Coronacrisis

‘We hebben een extra oppas, zodat ik vier dagen van negen tot zes op zolder kan werken. In deze functie kan ik niets half doen en moet ik er zijn. Veel projecten staan on hold. Je merkt dat klanten aarzelen om nu te investeren. We stellen ons flexibel op en helpen waar kan. Ook als het gaat om goede crisiscommunicatie. Verder hou ik het leuk door af en toe een rondje buiten te lopen, als de kinderen slapen online te shoppen en te borrelen via FaceTime.’

Moeilijkste keuze

‘Veel mensen gaan om de drie à vier jaar naar een volgende werkgever. Het lijkt misschien makkelijker om te blijven, maar dit is stiekem best moeilijk. Ik heb een paar keer op het punt gestaan om te gaan. Omdat je bang bent dat het tegen je gaat werken als je altijd dezelfde werkgever op je cv hebt staan. Uiteindelijk ben ik altijd gebleven, omdat ik nog genoeg potentie zag in mijn rol en ontwikkeling binnen het bedrijf. Daar ben ik achteraf blij om. Nu droom ik ervan om binnen dit bedrijf de internationale stap te maken. Het lijkt me heel interessant om van andere culturen te leren.’

Trots op

‘Ik ben een echte levensgenieter. Dat is de combinatie van een stukje Brabantse inborst en het feit dat ik op mijn 24e bewust de keuze heb gemaakt om van het leven te genieten. Mijn moeder is dat jaar plotseling overleden en daardoor heb ik besloten nooit concessies te doen. Een goede carrière én een fijn gezinsleven: ik zorg ervoor dat het allebei kan.’

Belangrijk leermoment

‘Je kunt het nooit voor iedereen goed doen. Ik ben ook niet perfect, ik vergeet weleens afspraken. Daar kan ik op zich goed mee dealen. Ik vind het alleen jammer als mijn fouten effect hebben op een ander. Ook zakelijk: je moet weleens keuzes maken die niet voor iedereen positief uitpakken.’

Rolmodel

‘Een rolmodel impliceert dat je perfectie van iemand verwacht, van mij mogen mensen dingen verkeerd doen. Zo heb ik een manager met wie ik heel happy ben: een vrouw met wie ik al veertien jaar werk, die open is over haar fouten en mij ook op mijn fouten wijst. Juist daar leer ik van. Ook bij mij gaat dagelijks iets mis. Zo kreeg ik tijdens een mediatraining van onze CEO de slappe lach. Niet heel professioneel.’

Wijze les

‘Wees niet te kritisch naar jezelf en naar elkaar. Ik leg andere moeders niet dezelfde druk op als mezelf, maar ik vind het wel zonde als vrouwen bij voorbaat niet hun best doen om hun ambities waar te maken. Ik zie veel vrouwen die vooral excuses zoeken om bepaalde stappen niet te nemen. Probeer het gewoon en kijk hoe ver je komt.’

Onderhandelen

‘Ik doe veel salarisonderhandelingen en zie duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen twijfelen vaak, hebben minder zelfvertrouwen en komen minder goed voorbereid over. Mannen zijn heel zakelijk. Zij weten goed: dit heb ik het bedrijf opgeleverd, dus dat betekent dat ik dit waard ben. Dat werkt.’

Tekst: Kim Buitenhuis

