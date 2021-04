VIVA’s 5 favorites: 5x de leukste outfits voor powervrouwen

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s 5 Favorites onze favoriete producten, diensten en evenementen. Met deze week: 5x de leukste outfits voor powervrouwen van OliviaKate.

Waarom? Omdat we elke kleine ondernemer in deze barre tijden graag een hart onder de riem willen steken. Deze week zetten we de Haarlemse shop Olivia and Kate in het zonnetje. Support your local, en ga lekker online shoppen, dus.

Word je sowieso happy van.

Oh my! Dit superleuke cropped bloemen topje is nu te koop bij Olivia & Kate! Super leuk met mooi weer of voor een festival!

Hoe leuk is deze witte playsuit voor die mooie lente en zomerdagen?! Bekijk snel op de website van Olivia & Kate alle andere leuke kleurtjes!

Oelala! Deze prachtige beige top heeft een mooie knoop aan de voorkant! Deze top staat super leuk op een mooie jeans of een rokje!

Deze legergroene top is nu te koop op te website van Olivia & Kate! Hij is makkelijk te combineren en geeft een lekkere stoere look. Ideaal voor de stoere powervrouw!

Deze blauwe top kan je super leuk combineren met het bijpassende Scottie rokje! Er zit een mooie print in het stofje en heeft leuke pofmouwen!

