VIVA’s 5 favorites: 5x items waardoor we zin krijgen om te gaan shoppen

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s 5 Favorites onze favoriete producten, diensten en evenementen. Met deze week: 5x items waardoor we zin krijgen om te gaan shoppen.

Wil jij je zonnebril wat extra glam geven? Kijk dan eens naar dit mooie koord van sandinbetween. Deze is gemaakt van Dalmatiër Jaspis en gouden kralen. Jaspis werkt aardend en beschermend. De steen helpt je je doelen waarmaken en ideeën omzetten in actie. Het maakt strijdlustig, daadkrachtig, volhardend, vastberaden en helpt je ergens voor 100% voor gaan. Jaspis helpt je ook voor jezelf opkomen en geeft moed, maakt je weerbaar en assertief en vermindert angst voor conflicten. Alle koorden zijn 70+ cm en handgemaakt.

Prinsessen, flamingo’s en zebra’s, wat een gave combi! Gebruik je fantasie en verzin er je eigen verhaal omheen. Deze leuke rugzak van pickpackbags is gemaakt met aandacht voor de natuur. Het is gemaakt van recycled waterflessen en ontwikkeld met focus op stijl en functionaliteit speciaal voor avontuurlijke kinderen. Aan de binnenzijde van de rugtas zit een houder voor je drinkbeker en een ritsvak om wat kleine spullen in op te bergen.

Deze leren schachtlaarzen van Shabbies Amsterdam verdienen absoluut een plekje in jouw garderobe! De laarzen zijn gemaakt van gewaxt geschuurd leer en hebben een 2 cm hoge hak. Een schachtlaars is een laars waar geen rits in zit, waardoor je de eerste keren niet gemakkelijk in de schoen lijkt te komen. Onze tip is om bij de eerste keren een boterhamzakje te gebruiken.

Helemaal tot over onze oren zijn wij verliefd op deze prachtige lavendel blauwe crossbodytas van Fred de la Bretoniere. De tas is gemaakt van zacht suède en is voorzien van een hengsel, waardoor je de tas gemakkelijk om kan hangen. Naast het hengsel heeft de tsa gouden details, zoals de rits aan de bovenkant van de tas. Door deze rits kan je snel en gemakkelijk je spullen veilig opbergen.

OMG! Hoe leuk is deze playsuit van Olivia & Kate?! De playsuit heeft een groene print en uitlopende flared mouwen! De uiteinden van de mouwen en broekspijpen hebben leuke ruffles!

