Elke week delen we in de rubriek VIVA’s 5 Favorites onze favoriete producten, diensten en evenementen. Met deze week: 5 items die je écht nodig hebt in lockdown met kinderen.

1. Draagzak van ByKay

De Click Carrier is een comfortabele ergo draagzak vanaf geboorte, waarin je je baby en peuter op je buik, heup en rug kunt dragen. Deze voorgevormde babydrager met clips, te gebruiken als buikdrager en draagrugzak, is van veilige gecertificeerde materialen gemaakt. Perfect voor iedereen die houdt van gemakkelijk en snel: Click & Go!

Te koop bij ByKay voor €124,95

(We mogen er ook eentje weggeven klik snel op onderstaand artikel om te kijken hoe je deze kan winnen)

WINNEN: ‘De coolste draagzak voor je kleintje van ByKay t.w.v. € 124,95’

2. Tandpasta Tabletten voor kids van Fairytabs

Die eeuwige strijd boven de wasbak. Het geklaag over de te pittige tandpasta. En die twee minuten poetsen? Veel te lang én veel te saai! Ook krijgen kinderen vaak veel te veel schadelijke stoffen binnen met normale tandpasta. Dat kan anders! Fairytabs ontwikkelde een tandpasta tablet. Speciaal voor kinderen. Zonder chemicaliën, en zonder micro plastic. Om van tandenpoetsen weer een feestje te maken. Voor het hele gezin.

De starterskit is te koop bij Fairytabs voor €12,95

3. Dinerkaarsen Chloe van Guts & Gusto

Ook is het belangrijk om tijdens de lockdown met de kinderen de sfeer in huis gezellig te maken. Dat zorgt voor ontspanning en daardoor zul je merken dat jullie ook meteen minder op elkaars lip zitten en dat de misschien wel oplopende irritaties verdwijnen als sneeuw voor de zon. Steek bijvoorbeeld ’s avonds een keertje deze prachtige dinerkaarsen aan van Guts & Gusto. Knap je af op de kleur? Geen stress! Ze zijn verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren.

Deze zijn te koop bij Guts & Gusto voor maar €9,99

4. Natural Peacock Stoel van Leo & Moon

Deze kon niet ontbreken aan ons lijstje. We hebben het misschien niet perse nodig, maar we willen hem wel. Want wat is ie leuk! De famous Peacock Chair! Maar dan in kinderformaat. De stoel past perfect in de kinderkamer of in het speelhoekje in de woonkamer. De stoelen zijn gemaakt van rotan met mahonie-houten onderstel. Ze worden geleverd inclusief offwhite zitkussentje.

De stoel is de koop bij Leo & Moon voor €151,95

5. Kristallen van Wonders of Luxury

Wij zijn dol op edelstenen en kristallen en alles wat er op lijkt. Wonders of Luxury heeft prachtige kristallen die je interieur een luxe uitstraling geeft. Maar dat is niet het enige. De kristallen zijn ook goed voor mind & body. Ze creëren rust in je huis. Ideaal toch?

De kristallen zijn te koop bij Wonders of Luxury. Prijs in overleg met maker

