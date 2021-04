VIVA’s grote poezenonderzoek 2021: ‘We noemen het poesje bij de naam’

VIVA was het eerste brutale zusje in het tijdschriftenschap dat seksualiteit en vrouwenissues bespreekbaar maakte. Zoals ook nu weer met VIVA’s grote poezenonderzoek.

Een blad voor de mond? Daar zijn we niet van. Het normaliseren van seksualiteit en alles wat daarbij komt kijken: daar heeft VIVA het voortouw in genomen. De rubriek AnyBody is inmiddels een tijdschriftklassieker en bestaat dit jaar 30 jaar. Al die jaren laten we zien dat er lichamen zijn in alle soorten en maten. En zeker in een tijd waarin we op de sociale media worden gebombardeerd met zogenaamd perfecte lichamen, is dat belangrijker dan ooit.

Vagina bespreekbaar maken

Ook al jaren een favoriet onderwerp van VIVA: de vagina. In de rubriek Poezenalbum bespreken vrouwen zonder gêne hun vagina. En ook dit jaar is er weer VIVA’s grote poezenonderzoek. Net deze keer als insteek: hoe staat jouw voortuintje erbij? Hoe ontharen we ons en voor wie doen we dat eigenlijk? Gaan we na een jaar in joggingbroek en lockdown qua begroeiing weer terug naar de volle bos?

Ode aan de vulva

Hoofdredacteur Debby Gerritsen: ‘Het poezenonderzoek van VIVA is een ode aan de vulva. Het blijft belangrijk om in een tijd waarin velen wat preutser lijken te worden, het poesje bij de naam te noemen. Veel vrouwen hebben nog nooit naar hun eigen vagina gekeken. Erover blijven praten, is dus belangrijk om de schaamte eraf te halen. En dat blijven we als VIVA doen.’

Lees hier de resultaten van het onderzoek van VIVA over de vagina in 2021.

Teskt: Jessica van Zanten