Niets zo fijn als die allereerste zonnestralen van de lente. Ogen dicht, met je gezicht naar de zon toe draaien en voelen maar, dat lekkere fluweelzachte laagje warmte. Hallo zonneshine, wat hebben we je gemist. Wat óók voor lentekriebels zorgt? VIVA’s nieuwste Lenteboek, boordevol inspiratie, tips en real life verhalen. Want ook al zitten we middenin de coronacrisis, met dit boek kun je vanaf de bank heerlijk wegdromen, waarheen je ook wil.

VIVA’s Lenteboek

Eigenlijk had het lenteboek niet op een beter tijdstip kunnen komen. We hebben pagina’s gevuld met de beste films en luisterboeken en de lekkerste series en podcasts. En we geven tips om opgeruimd de lente in te gaan, lekker voor je huis én je hoofd. Gek genoeg ook wel handig, nu we toch veel tijd in huis moeten doorbrengen… Maar we doen ook een duit in de grootste voorjaarsclichés. Want hey, sommige dingen zijn ieder jaar hetzelfde liedje.

En zoals je van ons gewend bent, trakteren we je ook op real life verhalen. Want wat als je spijt hebt van je schaamlipcorrectie? En hoe verandert je leven na een bijna-doodervaring? En perfectionisme, kun je dat overwinnen (ja, zo blijkt uit het verhaal op bladzijde 18).

Verder vind je in VIVA’s lenteboek een voorpublicatie van Susan Smit’s nieuwste boek Tropenbruid en heel veel puzzels. Oh, en hadden we al gezegd dat er ook heerlijke recepten in staan? Trakteer jezelf daarom nu op VIVA’s Lenteboek, zet je zelf in de zon en shinen maar! VIVA’s Lenteboek is verkrijgbaar voor slechts 3,35 euro via deze link.

