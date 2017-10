Opgewonden raken bij het zien van porno zou alleen voorbehouden zijn aan mannen omdat wij vrouwen niet erg visueel zijn ingesteld. Right… De uitslag van VIVA’s porno-enquête laat heel iets anders zien en serveert deze en andere hardnekkige pornomythes af. Zo wijst VIVA’s porno-enquête uit dat 92% van de ondervraagde vrouwen weleens porno heeft gekeken. Lees snel verder voor meer spannende resultaten.

Na zo’n spannende kijksessie voelt het merendeel zich ook nog eens opgewonden en ontspannen. Niet raar, want 71% kijkt porno om te masturberen. De vaak gehoorde veronderstelling dat vrouwen niet visueel zijn ingesteld en veel minder geprikkeld zouden worden door het zien van porno, is dus onjuist.

Onderzoeker Meredith Chivers en haar collega’s van het Centre for Addiction and Mental Health in Toronto toonden zelfs het tegenovergestelde aan. Zij lieten vrouwen en mannen verschillende filmpjes zien: van een man en vrouw, twee vrouwen, twee mannen en twee bonobo’s die seks hadden. De edele delen van de porno kijkende proefkonijnen werden aangesloten op meetapparatuur. Bij de deelnemende vrouwen werd de doorbloeding van de vagina – de oorzaak van vochtig worden – gemeten. Mannen bleken vooral opgewonden te worden van seks die bij hun oriëntatie paste: hetero’s werden er niet warm of koud van als ze twee mannen zagen losgaan, homo’s niet wanneer er vrouwen in het spel waren. En de vrouwen? Die werden nagenoeg overal opgewonden van: van zowel seksende mensen als van bonobo’s. Jawel, ze werden nat bij het zien van copulerende apen. Opmerkelijk was dat de meeste vrouwen zich trouwens niet opgewonden vóélden.

Lichaam & geest

Het onderzoek van Chivers toont vooral aan dat samenhang tussen lichaam en geest, wat het vrouwelijk verlangen betreft, soms erg ver te zoeken is. Hoewel ons lichaam op allerlei soorten visuele porno aanslaat, blijkt ons brein niet automatisch mee te doen. ‘Als een man een stijve heeft, voelt hij meestal ook een verlangen naar seks. Bij een vrouw betekent die fysieke opwinding dat haar lichaam zich heeft voorbereid op een potentieel seksuele situatie, maar dat wil niet zeggen dat haar hoofd op hetzelfde niveau is’, seksuoloog Wim Slabbinck.

Guilty pleasure

Hoewel we massaal porno kijken, gebeurt het veelal in het geniep: na het kijken wist 40% onmiddellijk de geschiedenis van haar internetbrowser. 32% opent porno al op voorhand in een ‘incognito̓ venster. En niet iedereen ervaart wellust dankzij porno: 12% voelt zich namelijk beschaamd na het kijken ervan.

Waar komt deze schaamte vandaan? Seksuoloog Slabbinck wijt het aan de nog steeds heersende dubbele moraal. Een vrouw die haar verlangens kenbaar maakt en een actieve seksuele rol inneemt, wordt helaas nog altijd minder geaccepteerd.

Steeds grover

Beïnvloedt porno eigenlijk ook ons seksleven? En zo ja, hoe? Gail Dines, een Amerikaanse professor in sociologie en vrouwenstudies windt er geen doekjes om: door porno wordt seks steeds grover, stelt zij in haar boek Pornland: how porn has hijacked our sexuality. Wat vroeger hardcore was, is nu mainstream, schrijft Dines. En moest je in het verleden naar de videotheek of naar een speciale bioscoop – kortom: je moest er extra moeite voor doen – om porno te kunnen kijken, tegenwoordig kun je binnen een paar muisklikken kiezen uit een overweldigend assortiment.

En dit aanbod is bijzonder vrouwonvriendelijk, stelt Dines. Dat maakt dat mannen een vertekend beeld van seks krijgen: ze denken dat pornoseks echte seks is en zijn boos en verward als echte vrouwen geen pornoseks willen of daar niet van genieten.