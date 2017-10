VIVA’s Vijf: van het nieuwe boek van Yvon Jaspers tot de Donut Mug

De nieuwste producten, hebbedingen en evenementen die je deze week moet checken volgens de VIVA-redactie.

De Maak-van-je-shit-een-hit

In het kader van de Oktober Borstkankermaand speelt Mira van der Lubbe op 25 en 26 oktober – inloop 19:30 uur, aanvang 20:00 uur – haar voorstelling Maak van je shit een hit in De Huiskamer op de Kalkmarkt 8 in Amsterdam. Twee avonden waarin thema’s uit haar voorstelling extra worden belicht. Klik hier voor meer info.

De keukentafel van het Noorden

In De keukentafel van het Noorden toont Yvon Jaspers haar passie voor de Scandinavische keuken. Een kookboek waar je dagelijks leven enorm van opknapt, vol maakbaar, betaalbaar, puur en vooral heerlijk eten. Geen haute cuisine, maar koken op open vuur, stoven, sudderen, vissen, paddenstoelen zoeken, vlierbloesem plukken én bakken. Van smushi tot smörrebröd, van kanelbullar tot kladdkaka. Vanaf nu geen dag meer zonder fika en nooit meer een winter zonder hygge. Klik hier om het boek te bestellen.

Donut Mug

Ben jij een echte donut fan? Dan is deze Donut Mug echt iets voor jou! Met deze mok in een donut vorm kun je heerlijk, maar toch gezond je dag beginnen! Klik hier voor meer info.

Amsterdam Dungeon, The Home of Halloween

In The Amsterdam Dungeon in Amsterdam is Halloween natuurlijk de favoriete tijd van het jaar. Daarom organiseren ze een spectaculaire Halloween vol huiveringwekkende legendes, gekkigheid, ‘tricks & treats’, enge verhalen en pompoenen. De attractie is tijdens Halloween in oktober open tot 03.00, voor de echte durfals! Iedere 15 minuten vertrekt er een tour. Klik hier voor meer info.

Number Nine

Boetiek Number Nine op nummer 9 van de Kleine Houtstraat in Haarlem, voor dames en heren. Je vindt er de nieuwste sneakers, fijne merken, zonnebrillen, horloges en meer! In de Kruisstraat zit de net zo leuke lifestylestore van Number Nine. Klik hier voor meer info.

