VIVA’s Vijf: 5x leuke evenementen en festivals

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5 leuke evenementen en festivals.

1. World Press Photo Amsterdam

Dé wereldexpositie van de internationale persfotowedstrijd komt naar Amsterdam. World Press Photo 2019 kan je helemaal gratis aanschouwen. Je ziet ruim 160 indrukwekkende persfoto’s van 42 fotografen uit 22 landen. Ook kan je de winnende producties in de Digital Storytelling Contest zien. De expositie is van 13 april t/m 7 juli te zien. Hou de website in de gaten voor meer info.

De nieuwe kerk, Amsterdam

2. Marathon van Rotterdam

Ben jij een hardloopfreak? Doe dan mee aan de marathon van Rotterdam! Of voor de iets minder fanatiekelingen: je kan alle hardlopers ook gaan aanmoedigen. Het is de grootste marathon van Nederland die in het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 april plaatsvindt. Kijk hier voor meer informatie over de verschillende marathons.

Start in het centrum van Rotterdam en eindigt op de bruisende Coolsingel

3. Wine festival

Red Red Wine… Het is alweer bijna tijd voor het leukste wijnfestival van Nederland. Van 22 t/m 24 maart kan je met bezoekers uit binnen- en buitenland de mooiste wijnen proeven. Dit jaar ligt de nadruk van de editie op educatie. Bezoek www.amsterdamwinefestival.nl voor meer informatie en tickets.

Westergasfabriekterrein, Amsterdam

4. Delft Fringe festival

Het duurt nog even, maar het Delft Fringe Festival komt er weer aan! Van donderdag 30 mei t/m maandag 10 juni 2019 vindt de negende editie plaats. Dit is hét theaterfestival voor jonge, talentvolle makers, boordevol nieuwe voorstellingen in alle genres binnen de podiumkunsten. Verspreid over twaalf dagen spelen dit jaar 55 theatermakers meer dan 450 voorstellingen op 21 onverwachte locaties in de historische binnenstad van Delft. Met 225 uur aan voorstellingen biedt het Delft Fringe Festival de ideale binge-watch marathon. Kijk hier voor de kaartverkoop van het festival. Dit wil je niet missen…

Onverwachte locaties, Delft

5. Expositie ‘The Kids Are Alright’

Het internet en social media zijn doordrenkt met gepolijste, naar perfectie strevende fotografie. De filmmaker Mick de Lint lanceert daarom zijn eerste boek en expositie ‘The Kids Are Alright’. Het is een frisse en spontane blik op jongeren vandaag de dag. Authenticiteit en jeugdige, speelse vreugde zijn de elementen die hij weer tot leven wekt in zijn nieuwe boek. ‘The Kids Are Alright’ is sinds 1 maart te koop via www.mickdelint.com. De exhibitie is te zien van 2 tot 21 maart.

Denim City AMS in De Hallen, Amsterdam

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Tekst: persberichten, www.nnmarathonrotterdam.nl, www.nieuwekerk.nl