VIVA’s Vijf: van yogamatten tot de nieuwe telefoon “Callection”

De nieuwste producten en hebbedingen die je deze week moet checken, volgens de VIVA-redactie.

Wijnpaal

Met de toffe wijnrekken van Wijnpaal bewaar je je wijn handig én pimp je ondertussen ook nog eens je woonkamer. In een Wijnpaal kan je je flessen mooi showen en het is ook nog eens een toevoeging aan ieder interieur. Het wijnrek 2.0 is een echte eyecatcher en wordt met uiterste zorg op maat gemaakt van duurzaam FSC-gekeurd hout. De Wijnpaal biedt plaats voor twintig flessen, meer dan genoeg voor dat gezellige avondje. Net zo’n fan als wij? Met de kortingscode VIVA15 krijg je vijftien procent korting in hun shop!

Oplossing voor boodschappentas op de fiets

Bunzl Retail & Industry, leverancier van verpakkingen, disposables en hygiëneproducten, heeft de fietsaccessoire Hook’d in haar assortiment opgenomen. De Hook’d is ontworpen om boodschappentassen gemakkelijk en veilig per fiets te vervoeren. Het product kan zonder montage aan nagenoeg iedere bagagedrager bevestigd worden. Bestel hem hier.

SPORTBAY design yogamat

Deze unieke yogamatten zijn speciaal ontworpen voor mensen die graag een opvallende mat willen. Kies voor het model Persian Carpet en waan jezelf in het sprookje van de duizend-en-één nachten. Bent u meer een hippie? Bekijk dan de luxe bohemian model Boho. Het Rising Sun model zorgt ervoor dat je alvast in de stemming van het Verre Oosten komt! Bestel hem hier!

Sonos PLAYBASE

In april introduceerde Sonos – als uitbreiding op het home-cinema assortiment – de PLAYBASE, een krachtige speaker die je kunt aansluiten op je televisie. VIVA’s Katy testte de PLAYBASE bij haar thuis en is meer dan enthousiast. ‘Door het apparaat draadloos te verbinden met mijn andere Sonos-boxen en ‘m aan te sluiten op de tv wordt het kijken van series en films en het luisteren van muziek ineens een stuk leuker. Wat een geluid! Sonos werkt via de app, waardoor je vanaf de bank het geluid makkelijk kunt instellen. In eerste instantie was ik wat sceptisch over het grote apparaat – die overigens in wit en zwart verkrijgbaar is -, maar doordat de PLAYBASE is ontworpen voor tv’s die niet aan de muur zijn bevestigd, past het supermooi in het geheel.’ Sonos PLAYBASE kost € 799 en is verkrijgbaar via sonos.com.

Callection

OnePlus is een telefoonmerk (Android) met technisch supergoede smartphones voor een goede prijs, en Castelbajac is een Franse fashion designer die o.a. Lady Gaga, Beyoncé en zelfs de Paus heeft mogen kleden. Ze hebben samengewerkt voor de limited edition-lijn “Callection” met accessoires én een OnePlus 5 in een bijzonder jasje. De “Callection” is vanaf 30 september verkrijgbaar (en wordt vanavond in Parijs gepresenteerd!)

