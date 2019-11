VIVA’s Winterboek 2019: het superdikke winterboek ligt nú in de winkel

De lijstjes met kerstfilms, tips voor koukleumen en adventskalenders vliegen je om de oren. Maar feit is wel: de échte winter moet nog beginnen. Toch heeft dit seizoen iets magisch, iets knus en iets intiems. Kun jij daarom ook niet wachten? Haal dan alvast VIVA’s Winterboek in huis.

Boordevol gezelligheid

Hoe vaak is niet gebleken dat de voorpret stiekem het leukste is? Welnu, in VIVA’s Winterboek helpen we je graag een handje. Van DIY kerstknutsels en winterkost tot bakrecepten voor cakejes en koekjes. Alles vind je in ons loeidikke fijne Winterboek. Zie het als een gids voor hygge en de ultieme quality tijd met jezelf, ondergedompeld in VIVA-stijl.

Real life

En zoals je van ons gewend bent kun je ook lezen over aangrijpende real life verhalen, die er écht toe doen. Anke vertelt open over haar man, die acute leukemie kreeg: ‘Gaat hij de bevalling nog redden?’, vroeg ik. ‘Ik hoop het’, zei de arts.’

En zeven lezeressen vertellen hoe zij met een geheim leven. ‘Die melding bij Jeugdzorg maakte ik’, om maar een voorbeeld te noemen.

Binnenkijken

Ook kijken we binnen bij een warm winterhuis en kun je lezen over bijzondere ‘koude’ bestemmingen, zoals Lapland en IJsland. En als extraatje: 10 pagina’s puzzels.

VIVA’s Winterboek ligt vanaf vandaag in de winkel en kun je makkelijk bestellen via deze link. Dus of je nou in Val d’Isère aan de après-ski zit of thuis onder een deken met een warme chocomel binnen handbereik: heel veel plezier met ons Winterboek!