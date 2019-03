Vjeze Fur: ‘Ik lig vaak helemaal in een deuk om mezelf’

Hij kon wel wat meer aandacht gebruiken, dus gooide Freddy Tratlehner (35) alias Vjeze Fur van De Jeugd van Tegenwoordig wat kookfilmpjes op Instagram. Ruim een halfjaar later heeft hij 100.000 volgers en willen sterrenchefs bij hem koken.

Tekst: San van de Ven | Foto’s: Rachel Schraven

Heb je koken van huis uit meegekregen?

‘Ik ben wel opgevoed in een huis waar altijd werd gekookt, zowel door mijn vader als mijn moeder. Mijn vader komt uit Oostenrijk en is op z’n achttiende door de Alpen en Italië naar Nederland gekomen. Daar heeft hij als kok in simpele keukens gewerkt en in vijf, zes jaar een goeie basis geleerd. Daarna werd hij bedrijfsleider van Sluizer, een heel grote zaak in Amsterdam. Mijn moeder kookte ook veel, haar pindasoep is bijvoorbeeld legendary. Als kind wilde ik alle dingen rauw proeven, dat was echt mijn ding als driejarige. Aardappels, mosselen – ja, dat kan gewoon met citroen en knoflook. Al moet er geen foute tussen zitten, want dan moet je huilen uit je kont.’

Kun je goed koken?

‘Voor een amateur heb ik een goeie smaak, maar ik kan niet elk gerecht foutloos maken en makkelijk iets nieuws verzinnen met een paar ingrediënten, zoals die sterrenchefs. Je ziet mij geen moerbessen met levergelei uit mijn mouw schudden. Maar ik denk ook niet dat je dat moet kunnen om lekker te koken. Vaak koken de oma’s toch het lekkerst.’

Wat is je specialiteit?

‘Voor mijn zoon maak ik graag pasta-pesto: zelfgemaakte pesto, maar geperfectioneerd. Ja, die is bekend van Instagram TV. En ik kan een goeie bouillabaisse maken – geleerd van mijn vader, maar ik doe het beter, zegt hij. Dan maak ik een heel lekkere rouille van krabbenhersens met gebakken paprika, knoflook en pepers. Je bent er zo een halve dag mee bezig, dus dat doe ik maar één keer per jaar of zo.’

Er zijn al heel veel kookprogramma’s. Wat voeg jij toe?

‘Koken is op tv vaak best wel suffig, ik denk dat ik een ander soort mensen bereik. Bij mij gaat het er niet zozeer om dat je dat daarna precies volgens mijn recept gaat koken, maar ik krijg wel veel reacties van mensen die zeggen: ik kook dankzij jou. Dat is superleuk. Of ouders met kinderen die op tafel staan en de kruiden net als ik van heel hoog gooien.’

Waarom ben je ermee begonnen?

‘Ik wilde meer aandacht voor wat ik deed. Toen wij met De Jeugd begonnen, had je MTV en TMF die videoclips uitzonden, maar er is nu een heel nieuw landschap ontstaan van manieren om mensen te bereiken met muziek. Ik wilde meer op Instagram doen met De Jeugd, maar dat ging niet helemaal soepel. Dus toen dacht ik: fuck it, dan ga ik mijn eigen shit doen. Dit is ontstaan doordat ik gewoon een ei aan het bakken was. Een Franse omelet. Je moet een beetje techniek hebben, dan ziet het er meteen heel fancy uit. Ik merkte dat mensen die kookfilmpjes tof vonden. In het begin filmde ik het zelf met zo’n houdertje, dat kostte me twee, drie uur, en daarna nog zelf een paar uur editen. Nu neem ik er meerdere per dag op met mensen die het filmen. Ik zie wat het kan doen op héél korte termijn. Ron Blaauw in mijn keuken, koken bij De Librije. Het is fucking leuk.’

Heb je een plan of loopt het zoals het loopt?

‘Ik heb geen groot masterplan, maar wel altijd een voor-over-een-tijdje-plan. Ik wil blijven koken met gastkoks tegen wie ik opkijk. Het gaat me er niet om een soort superchef te worden. Ik pik af en toe wat dingen op. En geef feedback, haha.’