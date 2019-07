Vleesch  noch visch: Palak- paneerburgers

Bergen geurige kruiden, een flinke portie bonen en lekker veel groenten. Voor een vega maaltijd die barst van de smaak zit je goed in de Indiase en Bengaalse keuken.

Productie: Kimberly Palmaccio | Tekst: Nahid Hassan | Foto’s: Roland Persson

Voor 4 personen

200 g paneer, verkruimeld • 2 el fijngehakte munt • 2 el fijngehakte koriander • 2 cm verse gemberwortel, fijngehakt • ½ rode piripiri of rawit, fijngehakt • 1 tl gemberpasta • 1 tl chili- en korianderpasta • ½ tl grove mosterd • ½ tl knoflookpasta • ½ tl garam masala • ½ tl paprikapoeder • ½ tl gemalen chilipeper • ½ tl grillkruiden • ½ tl zout • ½ tl kruidenzout • 2 gekookte aardappelen, gepureerd • 4 el diepvriesspinazie, ontdooid en vocht eruit gedrukt • 2 el gefrituurde ui • 4 tl mosterdolie • 3 el paneermeel • 3 el aardappelzetmeel • koolzaadolie om te bakken

Voor erbij: ½ rode ui, in dunne ringen • 4 plakken paneer van 5×5 cm • 4 brioche-hamburgerbroodjes • 3 el chili- en korianderpasta • 4 grote slabladeren • 100 ml raita • 4 grote plakken tomaat • 100 ml tomatensaus

Bereidingswijze | 30 minuten

Meng alle ingrediënten voor de burgers in een kom en kneed met je handen tot ‘gehakt’. Vorm 4 grote burgers en leg ze op een bord. Verhit een koekenpan met olie en bak de burgers in 2-3 minuten aan elke kant goudbruin. Leg ze apart op een bord. Doe de uienringen in dezelfde pan en bak ze 4 minuten op middelhoog vuur. Schep ze op een bord. Bak de plakken paneer 1 minuut aan elke kant op middelhoog vuur. Bouw dan je hamburgers: snijd elk broodje doormidden en smeer de ene helft in met een laag chili- en korianderpasta. Leg daarop een blad sla, dan de burger, raita, 1 plak tomaat, 1 plak paneer, gebakken uienringen en tomatensaus.

