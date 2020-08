Amber Saft (32) werkt in een haarsalon en is als Master Colorist overal op de wereld geweest. Maar thuis, dat is toch echt Alkmaar waar ze woont met haar gezin.

Alkmaar kennen we van…

‘De kaasmarkt natuurlijk! Die is heel bekend en dé grote attractie van de stad. Deze traditionele markt kun je vinden op het Waagplein, voor het monumentale waaggebouw. Ook al hou je niet van kaas, het is echt leuk om er rond te neuzen en te proeven. Maar Alkmaar is ook gewoon een heerlijke levendige en gezellige stad. Het heeft een mooi centrum met leuke straatjes om doorheen te slenteren. Ook fijn: je staat met een paar stappen op het strand.’

Waar hangen alle hippe locals uit?

‘Alkmaar kent genoeg toffe hotspots. Als je zin hebt in cocktails of wijn, beland je al snel bij 1480. Dit is een populaire wijnbar en restaurant dat huist in het oudste pand van de stad. Het trekt een breed publiek en het is er altijd gezellig.’

Ambers beste tips

Shoppen bij Twentyonewood: ‘Een stadsboetiek voor vrouwen, zoals ze het zelf noemen. Ze zijn pas geopend, dus een nieuwe aanwinst voor de stad. Vooral degenen die van Scandinavische merken houden, kan ik aanraden hier langs te gaan. Er recht tegenover zit hun herenzaak, dus een mooie gelegenheid om samen met je man te gaan winkelen.’ twentyonewood.com

Eten bij Fernando’s: ‘Wil je lekker lang tafelen en eten op hoog niveau? Sla deze hotspot dan niet over. Ze hebben geen menu, dus het is altijd een verrassing wat je krijgt. Maar het valt nooit tegen. Reserveer, want ze zitten snel vol.’ fernandosalkmaar.nl

Uitgaan bij Victorie: ‘Dit is het poppodium van de stad, zeg maar het Paradiso van Alkmaar. Je ziet hier de tofste live optredens in allerlei muziekgenres, maar kunt er ook terecht voor feestjes en heerlijke clubnachten – mét rooftop.’ podiumvictorie.nl

Strandjutten bij Aloha: ‘Deze strandtent is net zo ontspannen als-ie klinkt. Het is ook een healthy hotspot, want in de keuken werken ze veelal met biologische producten en iedere zaterdag en zondag is er yoga.’ alohabeach.nl

Deze volgens een local is afkomstig uit VIVA 35-2020. Deze editie ligt vanaf 26 augustus in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.