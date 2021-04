Jij bent de baas: voor jezelf beginnen in déze paar simpele stappen

Droom je ervan om voor jezelf te beginnen? Met hard werken én dit stappenplan maak je van jouw zaak een succes.

Stap 1 = Leer verkopen

Veel vrouwen hebben hier moeite mee, heeft Rensen gemerkt. Ze willen niet gezien worden als opschepper. Maar die bescheidenheid staat het vermarkten van je business in de weg, waardoor klanten je niet eens weten te vinden. Ze kan het niet genoeg benadrukken: marketing en sales zijn noodzakelijk voor iedere ondernemer. Als je niet kunt verkopen, houdt het op, want dan komen er geen klanten.

Doen: Zet jezelf over je salesschroom heen. Ontdek wat je wel goed ligt. Is dat bijvoorbeeld gesprekken voeren met mensen, kruip dan in de telefoon om je product of dienst aan de man te brengen. Of huur iemand in die de sales voor je doet.

Stap 2 = Laat perfectionisme los

Een van de redenen van de salesweerstand waarmee veel vrouwen kampen, is dat ze zelf niet door hebben hoe goed ze zijn of hoe bijzonder het is wat ze doen. Ze zien alleen hoe het beter kan en hun aandacht ligt daarom vaak bij wat er niet goed is. Als je alleen daarmee bezig bent, kun je ook niet verkopen. Dat perfectionisme vloeit voort uit onzekerheid: we zijn zo bang om fouten te maken en af te gaan, dat we alles proberen te controleren. Maar daardoor komen we nooit uit de startblokken.

Doen : Faal. Dat is een makkie, want daar hoef je niks voor te doen, falen gaat vanzelf en is onvermijdelijk. Je kunt namelijk niet alles dichttimmeren. Bedenk: het is nooit zo dat je maar één kans krijgt. Gaat het mis, dan is er altijd weer een volgende kans.

Ook doen: Boost je zelfvertrouwen. Maak een lijst van vijftig dingen die je hebt bereikt en neem deze lijst dagelijks door.

Stap 3 = Maak een plan

Doen: Schrijf je missie en visie op, wat zijn je doelen, maak een financiële planning en een jaarplanning. Maak duidelijk hóe je geld gaat verdienen. Wie is je eindklant? Zorg ervoor dat die klant geld heeft om uit te geven. Hou er wel rekening mee dat dit plan niet in steen gebeiteld is: er zal van alles gebeuren wat je plannen omver schopt. Je leert door te doen en gaandeweg kun je het plan altijd aanpassen.

Stap 4 = Spend money to make money

Het valt business mentor Tineke Rensen op dat veel vrouwen de neiging hebben om alles zelf te willen doen als gevolg van onze – daar is ie weer – controledrang. Je wordt je eigen secretaresse, marketingmanager, seo-specialist, productontwerper, klantenservice. Dat is contraproductief, want zo creëer je middelmatigheid. Je kunt immers niet overal goed in zijn.

Doen: Richt je op wat je kan en leuk vindt en besteed de rest uit. Rensen krijgt vaak als tegenargument: ja, maar daar heb ik geen geld voor. Om vervolgens wel duizend euro uit te geven aan een cursus om zelf die website te maken. En dat lukt met veel trial and error en gedoe, want websites maken is niet je core business, en dan zit je met een gammele webwinkel. Daarom: investeer in specialisten.

Stap 5 = Onderhandel

Neem de tijd om de juiste mensen te vinden die de daad bij het woord durven voegen.

Die beloven: als jij mij dit bedrag betaalt, zorg ik voor duizend volgers erbij. En die dan niet met smoesjes komen: mijn campagne was goed, maar vanwege de achterkant van je website lukte het niet. Is iemand goed in zijn werk, dan kan die de beloftes nakomen.

Doen: Er is altijd ruimte voor onderhandeling. Betaal niet de vraagprijs. Want je weet immers niet wat degene waard is. Een virtual assistant die net begint en 50 euro per uur vraagt, dat is niet geloofwaardig. Start met 30 euro en dan kun je later altijd nog omhoog. Loopt de onderhandeling spaak? Zoek dan verder. Er is genoeg aanbod.

Stap 6 = Geef het de tijd

Begin je voor jezelf, dan word je constant uit

je comfortzone geduwd. Je moet nu eenmaal ongemakkelijke dingen doen om te groeien. Je loopt vaak op je tenen, maakt lange dagen. Daar moet je tegen kunnen. Er komen legio momenten dat je de handdoek in de ring wil gooien.

Doen: Geef het een tot twee jaar. Afhankelijk van je verdienmodel en je kosten, kun je bij

je eerste klant al winst maken. Maar bij de meeste ondernemingen kost het een paar maanden voordat alles op de rit zit: je product of dienst moet kloppen, klanten moeten je weten te vinden. Vervolgens moet je bijschaven en leer je wat wel en niet werkt. Het kan wel een jaar duren voordat er geld binnenkomt.

