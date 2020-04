Zit je met een prangende vraag of kun je goede raad gebruiken op welk gebied dan ook? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Deze keer beantwoordt seksuoloog Eveline Stallaart al jouw vragen op het gebied van intimiteit.

Vraag 1:

Nu mijn partner en ik allebei thuiswerken, zitten we bijna 24/7 op elkaars lip. Hoe kan ik er in deze situatie toch voor zorgen dat onze relatie spannend blijft?

Antwoord:

‘Het is vooral heel belangrijk om de tijd voor werk en privé zo veel mogelijk te scheiden cen om echt momentjes samen te plannen. Moeite doen voor elkaar maakt in deze situatie namelijk het verschil. Probeer bijvoorbeeld rustig met z’n tweeën te lunchen om echt even contact met elkaar te maken. ’s Avonds is het heel belangrijk dat je het werk afsluit door je laptop dicht te klappen en weg te leggen. Je kunt daarna natuurlijk in je joggingpak op de bank ploffen en onderuitgezakt Netflixen, maar daar wordt het sowieso niet spannender van. Probeer dus toch even wat leuks aan te trekken en het samen gezellig te maken. Doe bijvoorbeeld alsof je een date hebt door voor je partner te koken. Of bestel iets lekkers bij een leuk restaurant, trek een fles wijn open en steek wat kaarsjes aan. Je kunt ook de tijd voor elkaar nemen door samen in bad te gaan of elkaar te masseren. Of door toch even dat leuke lingeriesetje of die vibrator uit de kast te trekken. Als jullie vervolgens samen in de slaapkamer belanden, is dat natuurlijk helemaal fijn. Hormonen die vrijkomen tijdens de seks kunnen er weer voor zorgen dat je minder gestrest bent en je immuunsysteem beter werkt. Een win-winsituatie dus!’

Vraag 2:

Mijn partner en ik hebben allebei altijd een gezond libido gehad, maar de laatste tijd merk ik dat hij vaker behoefte heeft aan seks dan ik. Ik wil hem niet de hele tijd afwijzen, maar ik wil het voor mezelf ook fijn houden. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Antwoord:

‘Het is vooral heel belangrijk dat je dit goed en eerlijk bespreekt met je partner. Geef heel duidelijk aan wat je grenzen zijn en laat hem ook weten dat wat hij van je vraagt te veel is en je daardoor druk ervaart. Druk in je seksleven kan er op den duur voor zorgen dat je de seks gaat vermijden en je je partner gaat ontwijken, omdat je bang bent dat hij wéér meer wil dan jij. Om zo’n situatie te voorkomen, is het dus heel belangrijk om eerlijk aan te geven dat je druk ervaart van zijn kant en dat je niet aan zijn wensen tegemoet kunt komen. Vertel hem dat je ‘nee’ gaat zeggen als je geen zin hebt en wees ook duidelijk in wat jouw behoeftes zijn. Zoek daarin vervolgens samen de juiste balans. Het kan ook interessant zijn om te achterhalen waarom zijn libido de laatste tijd zo omhoog is gegaan. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat hij meer masturbeert dan voorheen. In dat geval zal zijn libido ook weer wat afzwakken als hij dit minder gaat doen. Praat hier dus over, want alleen met heel helder communiceren komen jullie samen tot een oplossing.’

Even over Eveline:

Eveline Stallaart (37) studeerde psychologie aan de Universiteit van Maastricht. Ze behaalde een master in klinische psychologie en specialiseerde zich vervolgens tot seksuoloog. Sinds 2013 heeft ze haar eigen seksuologiepraktijk, genaamd ESSH (Eveline Stallaart Sexual Health), waar ze actief is als psycholoog en seksuoloog. Vanuit die expertise was ze ook te zien in het programma Married at first sight en staat ze regelmatig aan de desk bij RTL Boulevard.

Lees ook: Durf te vragen: Floor Claus geeft antwoord op jouw cosmetische vragen

Ook een vraag?

Elke week staat er een expert voor je klaar om ’m te beantwoorden. Of dat nou is op het gebied van liefde en seks, je lichaam, huid, sport, werk of wat dan ook: je kunt hier alles kwijt. Stuur je vraag naar redactie@viva.nl o.v.v. Durf te vragen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief