Vrouw van de week Rachel Hazes: ‘De Hazes-familie is zo aandachtsziek’

HaWant: de Hazes-weduwe (51) speelt een prominente rol in de veelbesproken docuserie Kleine jongen: het echte leven van André Hazes. Ook heeft ze onlangs met dochter Roxeanne ruzie gemaakt op social media.

Zeventien jaar na zijn dood is André Hazes volgens velen nog altijd de beste volkszanger die Nederland ooit heeft gekend. In juni zou hij zeventig geworden zijn en dat wordt gevierd met een documentaire over zijn leven. Met veel nog nooit vertoonde privébeelden en een blik vol BN’ers, belooft de vierdelige reeks het échte leven van Hazes te laten zien.

De homevideos van de veelal geinende André kijken zeker lekker weg, maar het is Rachel die het online flink te verduren krijgt. Critici verwijten haar het succes van André uit te buiten en vinden dat ze er alles aan doet om hem vooral van zijn beste kant te laten zien.

Die lezing wordt nog eens extra onderstreept als dochter Roxeanne laat weten geen akkoord te hebben gegeven voor het gebruik van privébeelden, nota bene video’s die ze zelf nog nooit had gezien. ‘Ik heb niets anders van mijn vader dan herinneringen, dus ik had deze beelden graag privé gehouden. Sommige beelden zijn me ongelooflijk dierbaar, het doet pijn dat die nu op straat liggen.’

Met de vele boeken, films, concertreeksen en musicals lijkt Rachel echter een tegengesteld belang te dienen: zij houdt de Hazes-bv maar wat graag in leven. En eerlijk is eerlijk: daar plukken inmiddels alle Hazesjes de vruchten van. Wat de familie ook zegt, doet of post: álles wordt breed uitgemeten in de media. Zeventien jaar later, maar het Hazes-merk lijkt sterker dan ooit.

Wat vindt Rachel Hazes zelf?

Speciaal voor de serie dook Rachel in de familiearchieven en met de gevonden homevideos hoopt ze vooral een ander beeld van André te schetsen. ‘Mensen denken alleen maar aan die grote artiest die wel van een borreltje hield. Met deze docu hoop ik dat mensen André op een andere manier leren kennen, dat ze zien dat hij enorm veel humor had en dat hij ook een heel lieve man en vader was. Natuurlijk, ik heb altijd eerlijk verteld hoe zwaar ons huwelijk was, maar we konden ook zó met elkaar lachen. Weinig mensen kennen die kant van hem.’

Wat vinden anderen?

Claudia Straatmans, hoofdredacteur Nouveau

‘Ik groeide op in een smartlap-gezin, dus ik sprong een gat in de lucht toen ík de familie in 1999 mocht interviewen. André himself kwam om drie uur met een kater uit bed, not amused dat we de woning in een fotostudio hadden omgetoverd, maar Rachel ontving mij allerhartelijkst in hun Vinkeveense villa.

Negatief denken over haar kan ik dan ook niet. Ik zie vooral een vrouw met een groot hart en een gulle hand, iemand die als een leeuwin vecht voor haar gezin. Ze is de kapitein van de clan, of je zeilt met haar mee, of je gaat overboord.

Ze probeert het gedachtengoed Hazes in stand te houden als een militaire operatie. Dat hiervoor offers gebracht moeten worden, zal ze misschien zelf ook betreuren, maar dat moet. Ze kan niet afwijken van haar missie. Ik had het al door toen ik samen met haar aan haar brandschone aanrecht stond: onder dat strenge gebruinde uiterlijk klopt een woest warm én lief hart.’

Angela de Jong, televisiecolumnist

‘Ik heb heel wisselende gevoelens bij deze docu. Die inkijkjes in het huiselijke leven vond ik best leuk, maar gaandeweg begon er iets te wringen. Gaat deze serie nou over André Hazes of over Rachel? Zij is wel héél nadrukkelijk in beeld.

De serie lijkt vooral bedoeld als rectificatie van de docu Zij gelooft in mij. Daar zagen we een disfunctioneel gezin dat constant op z’n tenen liep om papa te ontzien. In Kleine jongen is het one big happy family. Het is wel duidelijk dat Rachel de eindredacteur is. Ze zet alles op alles om André levendig te houden en de Hazes-bv te blijven runnen. Zij heeft heel duidelijk bepaald: dit komt er wel in, dat niet.

Des te wranger was Roxeannes statement. Je gaat er toch vanuit dat een moeder niet iets blootgeeft waar haar eigen kinderen moeite mee hebben? Het plan om André op een voetstuk te plaatsen – en met hem Rachel nog meer – was kennelijk belangrijker. Die familie is natuurlijk zo aandachtsziek als wat, maar tegelijkertijd willen wij Nederlanders ook álles weten van de Hazesjes. Het zijn net royals: we kunnen niet wachten om schande over ze te spreken, maar tegelijkertijd vergeven we ze alles.’

Priscilla Tular, regisseur Kleine jongen

‘Als fervent muziekliefhebber is André Hazes voor mij dé Nederlandse legende. Als student hoorde ik zijn liedjes in de kroeg, maar ik begon hem pas echt te waarderen toen ik beter naar zijn teksten luisterde. Alles wat hij zingt, komt uit het hart, waardoor iedereen het voelt. Hazes’ muziek is van zo’n grote waarde geweest, nog steeds trouwens.

Toen ik ontdekte dat hij dit jaar zeventig geworden zou zijn, ontstond bij mij het idee van deze documentaire. Ik wilde zijn hele levensverhaal vertellen vanuit de ogen van de mensen die het dichtst bij hem stonden.

Roxeannes wens om niet mee te doen, heb ik gerespecteerd. Dat ze achteraf zo reageerde, vond ik natuurlijk jammer. Ik respecteer haar mening, maar voor mij doet het niks af aan de docu. Kijk alleen al naar Rachels openheid, zij heeft dit project omarmd en ons tegelijkertijd helemaal vrijgelaten.

Angela de Jongs kritiek vind ik dan ook een beetje flauw. Alles wat Rachel Hazes doet, doet ze voor de fans. Ze bekommert zich om zijn legacy, daar is toch niks mis mee? Natuurlijk verdient ze daaraan, maar Hazes is een merk geworden dankzij Rachel. En als niemand meer naar Hazes zou kraaien, zouden er geen boeken, films of concerten meer komen. Nee, ik ben enorm trots op deze serie.’

Alyna, Hazes-fan

‘Ik vind André Hazes geweldig. Mijn vader luisterde altijd naar zijn muziek, waardoor ik al vroeg besmet raakte met het Hazes-virus. Zijn teksten zijn zó pakkend, het zijn net gedichten. De manier waarop Hazes senior die vervolgens zong, raakt me nog altijd enorm. Mijn vader is helaas overleden, maar dankzij Hazes’ muziek heb ik zo veel mooie herinneringen aan hem. Ik heb dan ook met veel interesse naar de nieuwe docu gekeken.

Ik vond ’m erg indrukwekkend, omdat je echt een kant ziet van André die we nog niet eerder hadden gezien. Rachel vind ik daarnaast een topwijf. Veel mensen zeggen dat ze alleen maar geld probeert te verdienen over de rug van haar overleden man, maar ik heb veel bewondering voor haar. Ik vind het prachtig dat ze nog altijd zo veel met Hazes bezig is, dat verdient hij. Daarnaast moeten we ook niet vergeten dat hij haar grote liefde was. Dat afsluiten is niet makkelijk.’

