Wil jij een toffe goodiebag thuis gestuurd krijgen én eeuwige dank vanuit VIVA? Dat kunnen we regelen. Vul onze enquête in en maak kans!

In de enquête stellen we je een aantal vragen over het betalen voor online artikelen. Doe jij dat weleens? En zo ja, hoeveel geld besteed je hier dan aan? Of doe je het (nog) niet maar zou je het wel willen doen als er bepaalde artikelen worden aangeboden?

De vragenlijst vind je hieronder. Het invullen kost slechts een paar minuutjes van je tijd.