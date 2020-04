Walid Benmbarek: ‘Ik ben hartstikke tevreden met mezelf’

Eigenlijk had hij zijn acteercarrière al afgeschoten, maar nu droomt hij meer dan ooit van een Gouden Kalf. Mocro maffia-acteur Walid Benmbarek (40) over hernieuwde ambitie, ijdelheid en het versieren van de liefde van zijn leven. ‘Ik had Don Juan nog verslagen.’

Je speelde in kijkcijferkanon De luizenmoeder en nu staat het tweede seizoen van de razendpopulaire serie Mocro maffia online. Word je veel herkend op straat?

‘Van De luizenmoeder word ik eigenlijk nooit herkend, maar de herkenning is extreem sinds Mocro maffia. Ik krijg zo veel reacties en nog vaker de vraag of ik niet echt iets met dat wereldje te maken heb. Onbekenden komen naar me toe, maar ook jongens uit de buurt van vroeger. ‘Zeg Walid, even serieus, wat doe jij nu écht in het dagelijks leven?’ vragen ze dan. Het is natuurlijk te gek dat ik blijkbaar zo overtuigend overkom als drugscrimineel. Dat is het grootste compliment dat een acteur kan krijgen. Tegelijkertijd is het natuurlijk bizar, want ik lijk in niets op Adil.’

Hoe transformeer je tot iemand die zo ver bij je vandaan staat?

‘Dat zit ‘m al in tics, gekke maniertjes. Als Adil praat ik anders, loop ik anders. Ineens zitten mijn handen in mijn zakken of knijp ik met mijn oog. Dat gaat dan helemaal in mijn systeem zitten. Zo erg dat mijn vrouw thuis zegt: ‘Praat eens normaal man, denk je dat je op de set bent ofzo?’ Tegelijkertijd zoek ik het juist ook dichtbij mezelf; hoe reageer ík in bepaalde situaties? Adil blijft bijvoorbeeld altijd heel lang rustig, tot hij ineens knapt. Ik ga dan bij mezelf na: wat doe ik als ik écht boos ben? Dat stukje gebruik ik in mijn rol.’

Hoe ziet de boze Walid eruit?

‘Die is zelden te zien. Ik ben namelijk een prater, spreek irritaties liever uit dan dat ik ze opkrop. Ik geef de ander eerder gelijk dan dat ik zelf ruziezoek. Eigenlijk kunnen mensen vrij veel bij mij maken. Wat dat betreft ben ik net een ballonnetje: je kunt blijven blazen, blazen, blazen… Tot ik knap. Heel emotioneel word ik dan, ik gooi echt alles eruit. Schreeuwen enzo. Op zo’n moment weet ik even niet meer wat ik doe en kies ik er vaak voor even weg te lopen. Alleen mijn zakenpartner, moeder en vrouw krijgen me zo boos. Waarschijnlijk omdat ze zo dicht bij me staan.’

Wilde je altijd al acteur worden?

‘Acteren was nooit mijn droom, ik ben erin gerold. Op straat werd ik aangesproken of ik auditie wilde doen voor de film Loverboy. Geinig, dacht ik, laat ik het maar proberen. Ik kreeg de rol en vond het leuk. Dat was in 2003. Daarna werd ik steeds vaker gebeld voor een rolletje, zo heb ik nog een tijdje in Goede tijden, slechte tijden gezeten. Toch merkte ik dat het vaak om standaardrollen ging; of ik wéér die uitsmijter wilde spelen. Dat was ik vrij snel beu.’

Stopte je daarom tijdelijk met acteren?

‘Ja, op die manier werd ik er gewoon niet gelukkig van. Ik hoef niet altijd de hoofdrol, maar dan wel een bijrol met betekenis. Daarbij hou ik van zekerheid en acteren is een vrij onzeker vak. In 2009 kapte ik ermee en werd ondernemer in de afbouwbranche. Mijn vader zat namelijk in de bouw en ik hielp hem al weleens. Bij datzelfde bedrijf kon ik eerst aan de slag als bedrijfsleider, nu zijn mijn compagnon en ik de eigenaren. Dat loopt goed en die financiële zekerheid geeft me rust. Uiteindelijk heb ik vier jaar niet geacteerd en nu heb ik de luxe alleen te kunnen kiezen voor rollen met diepgang.’