Wat als de vonken er in bed niet vanaf vliegen? Lize Korpershoek geeft raad

Ha Lize,

Ik ben nu een jaar samen met mijn vriend en helemaal hoteldebotel. Helaas vliegen de vonken er in bed níét vanaf. Hij heeft een beduidend lager libido dan ik en als hij stress heeft, lukt het hem niet eens een erectie te krijgen. Wat moet ik doen? Voor hem is seks niet zo belangrijk, maar ik maak me zorgen om onze toekomst.

Lize: ‘Hi! Een relatie is denk ik een mix van elkaar vinden in bepaalde zaken en compromissen sluiten waar jullie elkaar niet vinden. Als seks heel belangrijk is voor jou en niet zo voor hem: is er dan toch een middenweg te vinden? En zo niet; hoe erg is dat dan? Erover praten lijkt altijd het beste in dit soort situaties. Alleen kan dat in dit geval ook weer te veel druk op de piemelketel zetten, waardoor het nog minder soepel gaat. Maar misschien kun je het een keer aanhalen na een stomende sekssessie? Dan zijn jullie allebei relaxed en bevredigd, en dat praat een stuk fijner.

Sterkte.’

