Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Wat is de goede timing voor een eerste kus?

Zoenen na de eerste date, moet je dat doen of is het not done? En hoe snel is het oké om met je nieuwe vlam het bed in te duiken? VIVA forummer Mieke15 vraagt haar mede-VIVA-forummers naar hun mening.

PhoebeBananahammock: ‘Ergens tussen de eerste date en nooit. Compleet afhankelijk van de persoon en vooral van de klik die ik ervaar.’

‘Ergens tussen de eerste date en nooit. Compleet afhankelijk van de persoon en vooral van de klik die ik ervaar.’ Handigmetgeld: ‘Oef. Toen ik jonger was zoende ik voor het leven. Ik had geen probleem om dat bij eerste date te doen. Qua seks was ik wat later, dan wilde ik toch wel een klik hebben. Later werd dat anders, als je wat meer op zoek bent naar serieus relatiemateriaal moet je elkaar niet gaan aflebberen in de toiletten van de club, heb ik geleerd.’

‘Oef. Toen ik jonger was zoende ik voor het leven. Ik had geen probleem om dat bij eerste date te doen. Qua seks was ik wat later, dan wilde ik toch wel een klik hebben. Later werd dat anders, als je wat meer op zoek bent naar serieus relatiemateriaal moet je elkaar niet gaan aflebberen in de toiletten van de club, heb ik geleerd.’ MinkeDeWit: ‘Over kussen deed ik nooit zo moeilijk. Seks pas als het een relatie is.’

‘Over kussen deed ik nooit zo moeilijk. Seks pas als het een relatie is.’ Lucifer2018: ‘Wanneer je er zin in hebt.’

‘Wanneer je er zin in hebt.’ Julius: ‘Als het liefde op het eerste gezicht is, wacht ik met seks. Dan is hand in hand lopen al spannend, en dat wil ik dan even zo houden.’

‘Als het liefde op het eerste gezicht is, wacht ik met seks. Dan is hand in hand lopen al spannend, en dat wil ik dan even zo houden.’ Lolapaloeza: ‘Als ik iemand lekker vind, zoen ik en ga ik het liefst meteen verder. Dat is vaak op de eerste date. Als ik iemand niet lekker vind, zoen en seks ik niet. Seks op de eerste date is nooit de reden geweest dat iemand geen relatie met me wilde. Ook niet dat iemand wel een relatie met me wilde trouwens.’

‘Als ik iemand lekker vind, zoen ik en ga ik het liefst meteen verder. Dat is vaak op de eerste date. Als ik iemand niet lekker vind, zoen en seks ik niet. Seks op de eerste date is nooit de reden geweest dat iemand geen relatie met me wilde. Ook niet dat iemand wel een relatie met me wilde trouwens.’ Retrostar: ‘Ik zou iemand wel eerst drie keer meegemaakt moeten hebben tijdens een date, wandeling, bezoek of iets dergelijks. Dan let ik erop hoeveel moeite hij voor me doet. Of hij me voorop in zijn agenda zet, bijvoorbeeld. En zich fris wast en zijn tanden poetst. Maar er zijn geen regels voor. Ook na vijftig dates kan het nog. Sommigen gaan meteen met elkaar naar bed en maken elkaar pas daarna het hof.’

‘Ik zou iemand wel eerst drie keer meegemaakt moeten hebben tijdens een date, wandeling, bezoek of iets dergelijks. Dan let ik erop hoeveel moeite hij voor me doet. Of hij me voorop in zijn agenda zet, bijvoorbeeld. En zich fris wast en zijn tanden poetst. Maar er zijn geen regels voor. Ook na vijftig dates kan het nog. Sommigen gaan meteen met elkaar naar bed en maken elkaar pas daarna het hof.’ Koettie: ‘Tussen de eerste tien minuten en de derde date.’

‘Tussen de eerste tien minuten en de derde date.’ Fluttershy: ‘Ik zoende aan het eind van de eerste (Tinder)date. De tweede date doken we het bed in. De derde date hebben we niks anders meer gedaan. Nu ruim anderhalf jaar samen en we doen het nog steeds graag met elkaar.’

‘Ik zoende aan het eind van de eerste (Tinder)date. De tweede date doken we het bed in. De derde date hebben we niks anders meer gedaan. Nu ruim anderhalf jaar samen en we doen het nog steeds graag met elkaar.’ Ilovefairytales: ‘Wanneer je opgewonden bent en voelt dat hij of zij opgewonden is. Niet forceren of omdat het hoort .

Tijdens zoenen of seks kun je dan alsnog voelen dat het niet fijn is… Zelf kies ik er bewust voor om niet te seksen op de eerste date. Weet niet waarom, dat voelt zo. Voor de rest vind ik eerste date flirten en zoenen et cetera leuk.’

