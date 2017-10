Wat Parijs zo bijzonder maakt

Marion Flipo (29) stelde vier jaar lang het menu van het wereldberoemde restaurant Ladurée samen. Inmiddels werkt ze ook voor andere Parijse restaurants en is ze foodblogger. Dit zijn haar favoriete plekken in de lichtstad.

Wat maakt Parijs zo bijzonder?

‘Voordat ik hier kwam wonen, kwam ik er al vaak voor mijn werk. Ik vond Parijs ontzettend druk en chaotisch. Iedereen was er altijd gehaast. Dat beeld veranderde toen ik hier kwam wonen. Ik leerde de tijd te nemen om de stad in zijn geheel te ontdekken en te bewonderen. Er ging een wereld voor me open. Zo ga ik nu in alle rust op zoek naar de beste croissant. Ik verplaats me per fiets en vermijd de metro, en laat me niet opjagen door alle drukte. Ik ben echt van deze stad gaan houden.’

Wat is typisch Parijs?

‘Na je werk afspreken met vrienden: voor een wijntje naar de stad en terechtkomen in een onbekende maar leuke bar met goede wijn en een geweldig kaasplankje. En steeds nieuwe restaurants ontdekken en lekkere cocktails drinken.’

Waar moet je echt heen?

‘Je mag Le Marais niet missen. Deze oude Joodse wijk is charmant en authentiek vanwege de historische gebouwen. Ook fijn: waar de meeste winkels in Parijs op zondag gesloten zijn, zijn ze in deze wijk wél open. Behalve vintage boetieks en authentieke brasseries, vind je hier alles wat je van Parijs verwacht: musea, concertgebouwen en galerieën.’

Wat doe je het liefst als je vrij bent?

‘Wijn drinken met vrienden. En hardlopen. Het hoort echt bij mijn leven hier. Ik ben best fanatiek, ik ren minimaal vier keer per week. Meestal sta ik voor dag en dauw op om in alle rust een stuk te joggen. Ik vind het heerlijk om de rust van de stad te ervaren voordat ik naar mijn werk ga.’

In welke wijk woon je?

‘Ik woon in het tiende arrondissement, de buurt rondom Gare du Nord. Jarenlang was het in de straten rondom dit station vergane glorie, nu is er een stevige verhippingsslag bezig en schieten de trendy restaurants, coole bars en hippe koffie-tenten als paddenstoelen uit de grond. De wijk wordt steeds populairder onder locals én toeristen die de drukte van de binnenstad willen vermijden.’

Feesten

YoYo ‘Als je het echte Parijse nachtleven wilt ontdekken, moet je naar YoYo, een hippe nachtclub in de kelder van een museum. Naast livemuziek en optredens van dj’s worden hier ook grote evenementen georganiseerd.’ yoyo-paris.com

Musea

Musée d’Orsay ‘Dit museum zetelt in het voormalige treinstation Gare d’Orsay. De collectie richt zich op de geschiedenis van de westerse kunst en er zijn werken te zien van grote namen als Claude Monet en Vincent van Gogh.’ musee-orsay.fr

Etenswaardig

Saturne ‘Wil je fancy dineren, ga dan naar Saturne. Verwacht er geen gesteven tafelkleden of zakelijke bediening, maar juist een vriendelijke service, ontspannen ambiance en heerlijk – met een Michelinster bekroond – eten. Saturne (een anagram van het woord ‘natures’) wordt

Topshops

Merci ‘Bij Merci vind je het beste qua mode, design en interieur onder één dak. De prachtige conceptstore huist in een oude behangfabriek en herbergt ook twee café’s en een restaurant.’

merci-merci.com

