We hebben ze weer: 3x de leukste plekken voor een bakkie

Een goede koffiebar is veel meer dan alleen een bar om koffie te drinken. Naast dat de koffie van goede kwaliteit moet zijn, gaat het natuurlijk ook om het totaalplaatje. Deze unieke en lekkere hotspots móét je als koffielover bezocht hebben.

Bonen op ’t menu

Espressobar DaSilva vind je op een unieke locatie in Den Bosch: in de Mengfabriek van de oude Koudijsfabriek. Van woensdag tot en met zondag drink je hier de lekkerste bakkies met bonen van verschillende gebieden, gebrand en geblend op traditionele wijze. Neem een kijkje in de stadskoffiebranderij, waar ze hun eigen koffie branden, of boek een baristaworkshop.



tramkade.dasilvabeansandleafs.com

Het nieuwe zwart Op steenworpafstand van het Museumplein in Amsterdam vind je Back to black, een knusse koffiebar waar je niet alleen een koffie scoort, maar ook croissantjes en zelfs kunst. Bij oprichters Noortje Vlutters en Inge Bulthuis staat herkomst en duurzaamheid hoog in het vaandel. En niet alleen als het gaat om de koffie: ze gebruiken ook biologisch schoonmaakmiddel en hebben een groene energieleverancier.

backtoblack.nl

Bar & branderij Kevin was jarenlang barista in Parijs en opende met groot succes zijn bar in de Rivierenbuurt, in Utrecht: koffiebranderij en -bar Ohøj. Je geniet er in minimalistisch ingericht interieur van een cappuccino, flat white of americano. Ook het adres voor vers gebrande bonen voor thuis.

facebook.com/ohojcoffee

