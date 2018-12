Ontbijt en brunch krijgen in grote steden minstens zo veel aandacht op de menukaart als het diner. Want drukke agenda’s, flexibele werktijden en sympathiekere prijzen maken in de ochtend uit eten gaan minstens zo gezellig als ’s avonds socializen. En nee, de brunch is al lang niet meer iets voor oude mensen. Check op Instagram maar eens #brunchsquad. In New York en LA betekent brunchtijd (zeker in het weekend) spitsuur in de horeca. Volgt Nederland? ‘Ja, brunchen is helemaal hip,’ zo stelt Monique van Loon. ‘In 2019 gaan we ook hier vooral veel brunchen. Aan lange tafels, met champagne, bloody mary’s en heel veel vrienden…’

