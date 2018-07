What an amazing concept! 3x coole concept stores

Shoppen doen we al lang niet meer in ‘gewone’ kledingwinkels. Interieur, kleding, cadeaus, accessoires… we willen van alles meer & beter. Daarom niets zo leuk als rondneuzen in een goede concept store!

Instore

Miniwarenhuis aan een van de oudste grachten van Delft. Je shopt hier eigenzinnige merken als Anna+Nina, Scotch & Soda en Love Stories. Maar je vindt er ook kleine, onbekende merken die het ontdekken waard zijn.

instore-conceptstore.nl

Daily Poetry

In deze prachtige conceptstore in Den Bosch vind je niet alleen mooie snuisterijen, ook het meubilair – van tafels tot stoelen – is te koop.

daily-poetry.nl

Mamamo

Een cadeauwinkel en koffiebar in één, deze conceptstore in Rotterdam. Voor een heerlijk ontbijt of zelfgemaakte taart ben je hier op de juiste plek. In het winkelgedeelte kun je terecht voor bijzondere accessoires en andere cadeaus. Win-winsituatie: een cadeau voor iemand anders kopen en jezelf daarna trakteren op taart.

mamamo.nu

