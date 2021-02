Tijdens deze langdurige lockdown moeten we zeker niet vergeten om onszelf af en toe even te verwennen. Met een lekker kopje thee bijvoorbeeld. Maar dit is niet zomaar thee, dit is bubble tea! En hier kun je hier halen voor on the go: Anders dan anders Ken je het Taiwanese drankje al? Dat is thee waar melk, siroop en tapiocaballetjes aan worden toegevoegd. Bij Lily’s bubble tea in Den Haag hebben ze verschillende varianten. Probeer het eens met yoghurt of een van de Lily’s soybean tofu drinks. De toegevoegde tofu pudding in die laatste zorgt voor een proteïne boost. lilysbubbletea.com

Hemels In Rotterdam haal je een bubble tea to go bij de Infinitea bubble tea bar. Daar hebben ze thee maken tot kunst verheven en vind je de meest kleurrijke theeën. Hun populairste drankje is de Blue galaxy met grapefruit en citroen. Op hun site kun je een quiz doen om te ontdekken welke thee het beste bij jou past, wel zo handig voordat je bestelt. infinitea.shop