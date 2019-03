Hmmm: 3x dim sum restaurants

Aaah wat moet je nu weer eten vanavond? Probeer eens wat anders, wij helpen je! Hier hebben we drie heerlijke Chinese dim sum restaurants.

1. Chinees-plus

Fan van de Chinese keuken? Reserveer dan bij Ron Gastrobar Oriental in Amsterdam. Het restaurant is van chef Ron Blaauw, die sterrenchef, ja. Babi pangang en saté vind je er niet, wél Chinees met een twist. Geroosterde pekingeend bijvoorbeeld, Szechuan hotpot en je raadt het al: Dim Sum

rongastrobaroriental.nl

2. Van alles wat

In de Utrechtse Voorstraat vind je Tiger Mama, een Aziatisch restaurant met een mooi groen interieur en een sushikelder. Naast dim sum en sushi serveren ze elke week een wisselend tiengangenmenu voor een prikkie. Bestel er vooral een vaasje – of pul –Tiger beer bij, speciaal overgevlogen uit Singapore.

www.residance.nl

3. Liefde is

Get to know love in a bowl: dat is het motto van Noo.me. Deze zaak aan de hippe Rotterdamse Botersloot is gespecialiseerd in noedels en comfortfood. En hóe: alles wordt zelfgemaakt. Dat geldt gelukkig ook voor hun dim sum.

noo-me.nl

