Vindt jij het leuk om de leukste wijnbars te ontdekken? Wij hebben de leukste 3 voor je op een rij staan.

Geen BOB nodig

Zies is een boetiekhotel, bistro én wijnbar ineen, gelegen in het sfeervolle Museumkwartier in Utrecht. Kijk gerust te diep in het glaasje, want na een avond doorzakken rol je − mocht het zover komen − zo je hotelkamer in. Er worden wijnen uit Italië, Spanje en Frankrijk geschonken, maar er staan ook pareltjes uit kleinere mediterrane wijnlanden op de kaart. Kun je niet kiezen? Geen paniek, tijdens de speciale High Wine krijg je een beetje van alles. zies-utrecht.nl

Bossche wijntjes

Brabanders mogen in hun handjes knijpen, want Wijnlokaal 073 in Den Bosch is er een uit duizenden. Oprichters Willem-Jan en Jan-Willem (what’s in a name) zijn wijnliefhebbers in hart en nieren. De kaart wisselt elk kwartaal en liefhebbers kunnen het personeel álles vragen. Een gezellig, informeel wijnlokaal, waar je nog wat kennis opdoet. Handig! wijnlokaal073.nl

Praatjesmaker

Eigenaar Paul is zo dol op wijn dat je meteen zijn passie voelt als je Wijnbar Paulus binnen stapt. Elke fles komt met een leuke anekdote. Bij dit leuke plekje in Amsterdam kun je ook terecht voor een proeverij.

wijnbarpaulus.nl

Beeld: GettyImages