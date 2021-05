Zeeuwse zomers

Thuisbrouwer Kees had één grote droom: een eigen brouwerij. Hij begon Brouwerij Kees in zijn thuisstad Middelburg en groeide uit tot brouwmeester van internationale faam. Sinds 2018 is de brouwerij overgestapt op blikjes, zodat de verfijnde aroma’s behouden blijven. De namen hazy sunrise, spring blossom en pink grapefruit doen je meteen verlangen naar warme zomerdagen.

