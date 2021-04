What we like: 3x super leuke routes met een culinaire twist

We kunnen nog steeds niet gezellig met vrienden of familie uit eten. De restaurant zullen waarschijnlijk ook nog wel even gesloten blijven. Daarom hebben we een paar leuke culinaire routes voor je. Je bent lekker op stap en je kan ook nog een hapje en een drankje doen. Win-win!

Wijnen, wijnen

Mis je het buiten de deur eten net als wij ook zo erg? Wandel dan eens een keer een van de vele leuke culinaire routes, waarbij je langs de lekkerste restaurants loopt waar je een heerlijk hapje te eten krijgt. Op Wijnspijs.nl vind je leuke routes in allerlei gezellige steden, waardoor je alle leuke restaurantjes van die plek ontdekt. Bij de zes gerechten die je afhaalt, kun je ook zes heerlijke wijnen proeven.

wijnspijs.nl

Koester je oester Voor de seafood fans onder ons, is de oesterwandeling in Amsterdam een aanrader. Er zijn verschillende routes langs visrestaurants, waar je bij elk een unieke oester geserveerd krijgt. Naast een verse oester is de drank ook verzorgd en hoef jij zelf aan niks te denken. Voor meer info en kaartjes kun je terecht op hun Instagram-pagina. instagram.com/oesterwandeling Lees ook

