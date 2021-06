What we like: 3x de leukste pluktuinen in Nederland

Bij De Buytenhof in Rhoon, dicht bij Rotterdam, pluk je eigenhandig een bakje heerlijke aardbeien. Daarnaast is er ook een pluktuin met meer dan vijftig soorten bloemen én een boomgaard waar je vanaf eind augustus zelf de appels en peren uit de boom kunt plukken.

Een zee aan bloemen

Aan de rand van het Zeeuwse dorp Kruiningen is Pluktuin Bloemenzee te vinden. Met ruim honderdvijftig soorten bloemen is de keuze absoluut reuze. Tijd over? Dan is het goed toeven op het terras. Of struin door het winkeltje, waar je onder andere droogbloemen vindt.

pluktuinbloemenzee.nl

Beeld: GettyImages