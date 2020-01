What we like: 3x restaurants op toplocaties

Ga jij binnenkort lekker uiteten? Lees dan dit lijstje met restaurants door, hier eet je namelijk echt op toplocaties.

Bijtanken

Ooit was het een ongezellig tankstation in Utrecht, maar door buurtbewoners is het omgetoverd tot een restaurant, waarin alles is gericht op community. Dat betekent dat de gerechten die geserveerd worden, gedeeld kunnen worden met de hele tafel. Gezellig dus. Ah, en de ingrediënten komen zoveel mogelijk uit de regio.

depomputrecht.nl

Beetje stoken

Eten in een oude tandpastafabriek doe je bij Hoog Vuur in Amersfoort. Daar staan een paar houtovens waar ze van alles mee maken. From scratch hè, zelfs de frisdrank en likeuren zijn hier zelf gemaakt. Het menu wisselt elke dag, dus hier eten is altijd een verrassing.

hoogvuur.nl

Slippertjes aan

Tropisch zwemparadijs Tropicana in Rotterdam is allang niet meer, maar Aloha is er wel. Daar eet je in de voormalige waterbaan echt verrukkelijke gerechten. Van bietentartaar tot geroosterde kabeljauw, er is er voor ieder wat wils. En voor wie kiezen moeilijk is, de gerechtjes zijn bedoeld om te delen, dus zo proef je van alles wat.

alohabar.nl

