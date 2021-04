What we like: 3x gewoon lekker op vakantie in eigen land

In hartje Amsterdam staat een boomhut aan ’t IJ waarin je kunt slapen. Vanuit je bed of de hangmat op het terras kun je genieten van het mooie uitzicht op het water en de stad. Douchen kan in de ‘bush douche’. De hut heeft een kacheltje en een dik dekbed, dus ook met minder weer is het er heerlijk toeven. mandelahuisje.nl

Lekker luxe

Voor luxueus genieten moet je bij boetiekhotel Flora Batava aan rivier de Vecht in Breukelen zijn. In 1670 werd hier de eerste ananas in Europa tot bloei gebracht en deze historische gebeurtenis is terug te vinden in de botanisch geïnspireerde kunst die de muren van het hotel siert.

florabatava.com