De tours van The Hague Street Art leiden je door het stadsdeel Segbroek waar bijna veertig grote kunstwerken te vinden zijn. Samen met het Gemeentemuseum en stadsbestuur realiseerden zij een project waarbij 2000 vierkante meter aan muren en elektriciteitshuisjes werden beschilderd om illegale graffiti en vandalisme te voorkomen.

thehaguestreetart.nl

KunstwerkjesRewriters biedt verschillende tours aan door zes wijken in havenstad Rotterdam. Boek de tour met een gids of maak gebruik van de app, zodat je ook het verhaal achter het kunstwerk en de kunstenaar een beetje beter leert kennen. De street artists komen vanuit de hele wereld, dus geen enkel verhaal is hetzelfde.

rewriters010.nl