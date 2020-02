Sashimi, maki of maguro? Dit zijn 3x heerlijke sushi hotspots

Sushi, de Japanse delicatesse is niet meer weg te denken uit Nederland. Snappen we best, want het is gezond én komt in alle soorten en maten. Voor ieder wat wils dus! Eye of the tiger

Voor sushi en de beste Aziatische cocktails wil je bij Tiger Mama in Utrecht zijn. Hier drink je cocktails als de Monkey Trap met Indonesische rum, bananenlikeur en kokosnootwater. Combineer dat met de beste sushi en een sprookjesachtig interieur, en je bent verzekerd van een geslaagde avond. tigermama.nl

Yugo girl! Sneek staat niet alleen bekend om zijn beruchte sneekweek; het all you can eat-sushirestaurant Yugo zul je ook niet snel vergeten. Je wordt op slag verliefd op al dat lekkers uit de Chinese en Japanse keuken. Ben je vegetariër: geen probleem. De keuken biedt meer dan honderd gerechten, dus er is voor ieder wat wils. yugosneek.nl

Lekker luxe Bij restaurant Shizen in ’s-Hertogenbosch kijk je je ogen uit. De dimlichten en het luxe interieur geven je het gevoel in een trendy nachtclub te zijn alleen dan met een uitgebreide menukaart vol sushi en grillgerechten. shizenrestaurant.nl

