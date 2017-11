Wibi Soerjadi: ‘Ik wil mijn leven niet laten beïnvloeden door negativiteit’

Wibi Soerjadi (47) is terug. Niet dat hij ooit weg geweest is, maar toch: een verhuizing, een nieuwe hond en zijn 25e kerstgala in het Concertgebouw zijn aanleiding genoeg om eens bij hem langs te gaan op zijn Twentse landgoed.

Tekst Fleur Meijer | Foto’s Anke van der Meer

Zodra je zijn villa ziet opdoemen tussen de bomen, weet je meteen waarom hij het omschrijft als een ‘echt Wibi-huis’. Het lijkt oud en statig, maar heeft ook een hoog Pippi Langkous-gehalte. Of Peter Pan-gehalte, in zijn geval. Nog voor we aanbellen bij Villa Peckedam worden we al opgewacht door Pepper, Wibi’s één jaar oude dalmatiër. ‘Tja, het was mijn eerste Disneyfilm,’ lacht hij. ‘Ik móest wel. Maar dalmatiërs zijn ook lieve, aanhankelijke honden. Ze is echt mijn maatje geworden. Willen jullie een rondleiding?’ Wat volgt is een rondgang langs een groot deel van de 25 kamers. We zien piano’s, maar ook een klavecimbel, pooltafel, oude jukebox, speelautomaten, een race-simulator, een inloopkast die meer lijkt op een filiaal van Oger, een bioscoop en natuurlijk Disneyfiguren. ‘Het vorige huis had 42 kamers, dus dit voelt echt intiem’, zegt Wibi als we plaatsnemen in grote fauteuils tussen de bar en de jukebox. ‘Ik ben hier heel gelukkig,’ zegt hij. ‘Wil je een macaron? Het zijn de echte: uit Parijs.

Voelt dit huis als een nieuw begin? Je hebt een nare periode achter de rug.

‘Ja, ja, dit voelt zeker als een nieuwe, frisse start. Ik ben ontzettend gelukkig hier. Zodra ik de snelweg af rijd, kom ik tot rust. Maar ik weet niet precies op welke nare periode je precies doelt?’

Nou, je bent tijdelijk doof geweest, je relatie ging uit, je moest verhuizen omdat je financiële problemen…

(onderbreekt) ‘Nee, nee. Dat laatste wil ik rechtzetten. Dat is een leugen die zo vaak verteld is dat mensen denken dat het waar is. Maar het is nepnieuws. Als ik weer eens op Twitter las dat ik failliet was, wilde ik soms reageren met ‘Goh, alweer?’ Ik heb geen financiële problemen. Dat is dus ook niet de reden dat ik verhuisd ben: ik wilde gewoon kleiner wonen.’

Wat is er wel waar van alle geruchten?

‘Dat ik problemen heb gehad met mijn voormalige manager. Ik krijg nog steeds veel geld van hem. Ik heb de rechtszaak gewonnen, maar mijn geld heb ik nog steeds niet terug. Heel naar. Maar goed, bijna alle artiesten krijgen vroeg of laat te maken met mensen die niet te vertrouwen zijn. Dat is erg, vooral als ze zich voordoen als vrienden. Gelukkig heb ik door alles wat ik heb meegemaakt nu een beter oog voor wie ik wel en niet toelaat in mijn leven. ‘Het is een wonder dat je nog zo open bent,’ zei iemand laatst tegen me. Misschien wel, maar ik wil mijn leven niet laten beïnvloeden door negativiteit. En ik ken ook veel mensen die bewezen hebben wél het beste met me voor te hebben.’

Ik heb ook uit de bladen vernomen dat je je hebt verzoend met je ex Céline.

‘Haha, dat is ook zoiets. Nee, dat is niet waar. Ik heb een mooie periode met haar gehad in Zeist. En we hebben nog goed contact, maar zijn niet meer samen. Maar laat ik het hier maar bij houden; we hebben afgesproken dat we verder niet meer over elkaar praten in de media.’

