Vraag 1:

Nu ik ouder begin te worden, vraag ik mezelf steeds vaker af of ik wel alles uit mijn leven haal. Ik twijfel bijvoorbeeld heel erg over mijn baan. Ja, ik wil graag mijn hart volgen, maar tegelijkertijd vind ik het heel lastig om het roer op mijn 39e nog helemaal om te gooien. Wat moet ik doen?

Antwoord 1:

‘Als het om je baan gaat, kun je áltijd – ongeacht je leeftijd – het roer omgooien. Denk nooit dat het daarvoor te laat is. Sterker nog: eigenlijk is dit het ideale moment. Want hoe ouder je bent, hoe meer ervaring je hebt en hoe beter je dus weet wat je wel of juist niet goed kunt. Die ervaring kun je nu juist heel goed benutten. Laat je in elk geval niet tegenhouden door een stemmetje in je hoofd dat zich afvraagt of je dit wel moet doen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat als je iets écht graag wilt, het ook lukt. Ongeacht je leeftijd. Droom je er bijvoorbeeld van om schoonheidsspecialiste te worden? Ga er dan vol voor en laat je door niks of niemand tegenhouden. Volg je hart, want het gaat immers om jouw eigen geluk. Het wordt wel anders als je niet weet wat je graag wilt gaan doen. Als je geen duidelijke droom hebt, is het misschien niet verstandig om je huidige baan zomaar op te geven – tenzij je die natuurlijk verschrikkelijk vindt. Je hebt nu namelijk wel een bepaalde zekerheid en je weet dat je het financieel kunt bolwerken. Besef goed dat elke baan voor- en nadelen heeft. Een verandering om een verandering helpt dus niet. In dat geval is het misschien goed om je bevrediging buiten je baan te zoeken. Ga eens na welke dromen je nog hebt en voer ze uit, want het is doodzonde als je over twintig jaar spijt krijgt van alle dingen die je wel graag wilde, maar nooit hebt gedaan.’

Vraag 2:

Ik heb sinds een paar maanden een relatie met een man die ruim tien jaar jonger is. We hebben het heerlijk samen, maar toch voel ik iets knagen. Ik ben begin veertig, hij moet nog dertig worden. Ik heb het idee dat hij in de bloei van zijn leven is, terwijl mijn ‘tijd al is geweest’. Heb jij tips?

Antwoord 2:

‘Ik denk dat het sowieso belangrijk is om je in deze situatie af te vragen of je nog kinderen wilt of niet. Is het antwoord ja? Dan zou ik je zeker aanraden om goed na te denken over je relatie. Hij kan nu natuurlijk wel zeggen dat hij ondanks je leeftijd altijd bij je blijft, maar in alle eerlijkheid weet je dat nooit zeker. Als je geen kinderwens hebt, zou ik er sowieso vol voor gaan. Geniet dan vooral lekker van de verliefdheid en denk niet aan later, want geen enkele relatie heeft een garantie op levenslang succes. Zolang je nu van hem kunt genieten, waarom zou je je dan zorgen maken over iets wat misschien in de toekomst kan gebeuren? Leef in het nu! Mocht het over vijf jaar toch niet blijken te werken, dan is er toch geen man overboord? Wees vooral niet bang dat je tegen die tijd geen relatie meer zult krijgen, want dat is onzin. Je kunt altijd weer iemand anders ontmoeten. Twijfel je zelf nu al aan je relatie of stoor je je echt gigantisch aan het leeftijdsverschil? Dan zou ik zeggen: stop er vooral mee, want op die manier kun je niet optimaal genieten. Maar ben je nu oprecht gelukkig met hem? Ga er dan voor!’

Wie is Wies?

Wies Verbeek (55) werkte jarenlang voor verschillende bladen en glossy’s, onder meer als chef lifestyle bij Nouveau. In 2018 startte ze haar eigen platform en YouTube-kanaal BLOW over healthy aging. Via blogs en vlogs neem ze je mee in haar zoektocht naar hoe we een beetje leuk ouder kunnen worden.



