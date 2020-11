Traditie: het heerlijke winterboek van VIVA & Flair is hier

Nu de kerstbomen al de winkel uitvliegen (we’re looking at you, Covid) en tips voor koukleumen van zolder worden gehaald, wéét je: de winter is in aantocht. En wat hoort erbij het koudste seizoen van het jaar? Juist, het warme winterboek van VIVA. Verkrijgbaar voor een zacht prijsje.

Stel je voor: lekker in een stoel naast een knisperend haardvuurtje. Languit op de bank onder je favoriete dekentje of in bad met kaarslicht. Het super dikke winterboek van VIVA & Flair zorgt overal voor uren leesplezier. Het boek is namelijk maar liefst 148 pagina’s dik en staat vol met gezellige inspiratie en persoonlijke verhalen.

Wegdromen naar hier of ver weg

Wat dacht je bijvoorbeeld van het real life-dossier? Met onder andere het verhaal van Marianke, die naar Alaska verhuisde en tussen de elanden, beren en onder het noorderlicht woont. Of de tips om een urban jungle van je woonkamer te maken? Ben je gespannen? In het Winterboek vind je een overzicht van edelstenen en hun werking. En verdwijn in het lekker-lang-lezenverhaal.

Lezen, puzzelen, koken en weer lezen

Verder vind je in het boek de leukste puzzels, heerlijke winterse recepten, spelletjes- en boekentips van de redactie en heel veel wintershoppings. Want heb jij al aan een vogelhuisje of een houtkorf gedacht? Vervelen hoef je je dus niet deze winter.

Dubbeldik

Normaal gesproken werkt de redactie van VIVA, net als die van Flair, natuurlijk aan ons eigen, heerlijke, wekelijkse magazine, maar af en toe slaan we de handen maar wat graag ineen. Met twee teams bezorgen we jou immers twee keer zoveel leesplezier, vermaak en #genietings. Iets waar je tijdens lockdown numero dos van dit jaar meer dan blij van wordt.

Deze heerlijke uitgave van het Winterboek ligt vanaf woensdag 11 november 2020 in de schappen. Je kunt deze speciale editie voor slechts 4,99 euro bestellen in onze makkelijke magazine shop.