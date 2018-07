Work that pussy! Zó komt je vajayjay in topconditie

Je vagina heeft de nodige training nodig, want ook voor je spieren daar geldt: if you don’t use them, you lose them. Hoe fitter de vajayjay, hoe meer plezier in bed.

Kegeloefeningen

Je vagina in topconditie bereik je alleen met kegeloefeningen. Voor de duidelijkheid: dit is geen oud-Hollands familiespel. Het zijn oefeningen (zonder kegels!) waarmee je je bekkenbodemspieren traint. Hoe sterker deze seksspieren, hoe intenser je orgasme.

Zoekt en gij zult vinden

Klinkt een getrainde vagina je als muziek in de oren, dan zul je eerst moeten weten hoe je deze magische spieren precies aanspant. Daar is een trucje voor. Breng voorzichtig je vinger naar binnen en probeer met je vagina in je vinger te knijpen en weer te ontspannen. Lukt dit zonder je billen aan te spannen en buik in te trekken? You’ve got them!

Personal training

Kegeloefeningen zijn geen topsport, ze zijn nog makkelijker dan het openen van een tube tandpasta. Je kunt ze gewoon doen terwijl je achter je bureau zit, niemand die het ziet. Ga rechtop zitten, concentreer je op de spieren down under en span ze aan. Als je het goed doet, komt je bekkenbodem los van de stoel. Houd de spieren vijf seconden aangespannen en ontspan dan weer. Herhaal vijftien keer en doe dit drie keer per dag. Houd je dat twee maanden vol, dan pluk je er de vruchten van.

Mind-blowing orgasms

Wat die vruchten dan precies zijn? Als je je bekkenbodemspieren goed traint, neemt de bloedtoevoer naar je vagina toe en dat verbetert de vaginale vochtigheid. Het zorgt ervoor dat je opgewondener raakt en je orgasmes intenser worden. Bij sommige vrouwen krijgt de clitoris zelfs meer prikkeling als ze hun bekkenbodemspieren aanspannen. Trainen maar!

Beeld: GettyImages