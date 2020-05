Iets nieuws leren kan nuttig zijn, maar ook heel leuk! Wie weet heb je een verborgen talent die nog te ontdekken is. Of misschien komt een simpel cursusje later heel goed van pas. Dit is 3x iets nieuws leren.

Gevoelige snaar

Wil jij werken aan je gitaarskills, piano leren spelen of beter kunnen zingen? Met de videolessen van de Online muziek academie leer je op je eigen tempo muziek maken. Voor € 14,95 per maand krijg je les van zeer ervaren docenten. De lessen zijn op alle apparaten beschikbaar en de eerste zeven lessen probeer je gratis.



onlinemuziekacademie.nl

Grenzen verleggen Met de app Duolingo leer je op een leuke manier een aardig woordje over de grens spreken. Altijd al Spaans, Turks of Italiaans willen leren? Deze app leert je lezen, schrijven, begrijpend luisteren en controleert zelfs of je de taal goed uitspreekt. De taallessen zijn op speelse wijze ingedeeld: je kunt punten verdienen en tegen de klok spelen. Ma che bello!

Gratis via de Appstore of GooglePlay